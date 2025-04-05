5 belirtiyi menopoz sandı ama kanser çıktı: Hayatının dönüm noktası oldu

Jo, bu teşhisi öğrendiğinde, hayatının ne kadar aniden değiştiğini anlatıyor: "Her şeyin normal olduğunu düşündüğünüz bir anda, kendinizi dördüncü evrede, ameliyat edilemez bir kanser hastası olarak bulmak gerçeküstü bir deneyim."



Nöroendokrin kanserler, sindirim sistemi, akciğerler ve pankreas gibi organlarda gelişebilir. Ancak, semptomları genellikle daha yaygın hastalıkların belirtileriyle karışır. Bu kanser türü her yıl 6.000 yeni vakaya yol açıyor ve erken teşhis edilmediğinde hastaların büyük bir kısmı dördüncü evreye ulaşmış oluyor.



Jo ve Pat Meehan gibi hastalar, doğru teşhisi alana kadar yıllarca semptomlarının farkına varamadılar. Pat, başlangıçta sürekli mide-bağırsak sorunları ve düşük demir seviyeleri nedeniyle doktora başvurmuştu. Ancak yıllarca yanlış teşhis ve tedaviyle karşılaştı. Sonunda kapsül gastroskopi sayesinde Pat'e de nöroendokrin kanseri teşhisi kondu.





