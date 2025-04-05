5 belirtiyi menopoz sandı ama kanser çıktı: Hayatının dönüm noktası oldu
Menopoz belirtileri yaşadığını düşünen kadın hayatının dönüm noktasına gelmişti. Ancak bir gün, ani bir ağrı sonucu fark etti ki, yaşadığı semptomlar çok daha ciddi bir durumu işaret ediyordu. O zamana kadar, iş yoğunluğu, yaşlanan annesine bakmak ve menopoz gibi doğal sebeplerle yorgunluk çektiğini sanmıştı. Ancak Jo'nun hikayesi, nadir ve genellikle geç teşhis edilen nöroendokrin kanserinin, hayatını nasıl değiştirdiğini gözler önüne seriyor.
Jo, 50 yaşlarının başında, sürekli yorgunluk, mide bulantısı, kabızlık ve beyin sisi gibi semptomlar yaşamaya başladı. Başta bu semptomları menopozla ilişkilendiren Jo, ailesinin ve arkadaşlarının da desteğiyle, normal bir yaşam tarzı değişikliği yapmaya karar verdi. Ancak yorgunluk devam ediyordu. Hekime başvurduğunda yapılan kan testleri normal çıkınca, semptomlarının abartıldığını düşündü.