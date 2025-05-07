5 bin kraliçe karıncayla yakalanan 4 gence "biyolojik korsanlık" cezası
Kenya’da 5 bin kraliçe arı ile yakalanan iki Belçikalı genç ve 140 şırınganın içinde çok sayıda karıncayla yakalanan Vietnam ve Kenyalı iki genç 7 bin 740 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Doğu Afrika ülkesi Kenya’da aralarında iki Belçikalının da olduğu dört genç, aralarında binlerce canlı kraliçe karıncanın da olduğu karıncaları ülkeden kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle 7 bin doları aşkın fazla para cezasına çarptırıldı.