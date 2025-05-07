5 bin kraliçe karıncayla yakalanan 4 gence "biyolojik korsanlık" cezası

BİR KRALİÇE KARINCANIN DEĞERİ EN AZ 99 DOLAR

Mahkeme kararına göre, Lornoy, Belçika’daki evinde de “koloniler” olan bir “karınca meraklısıydı ve “Karıncalar ve Karınca Bakmak” isimli Facebook grubunun da üyesiydi. Lornoy, karıncaları taşımanın yasa dışı olduğunu bilmediğini söyledi. Polis, Belçikalı gençlerde bulunan karıncaların değerinin 7 bin 740 dolar olduğunu belirtti.

Kaçırılmaya çalışılan karıncaların arasında türüne nadir rastlanan “Messor cephalotes” türü de bulunuyordu. Bu türün tek bir kraliçe karıncasının değerinin en az 99 dolar olduğu belirtildi.