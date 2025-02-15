5 bin yıllık mumyaların gizemi: Hoş kokular yaydıkları keşfedildi

İngiltere'deki University College London (UCL) ve Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi'nden araştırmacılar, Antik Mısır mumyalarının beklenmedik bir şekilde "güzel koktuğunu" keşfetti. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık dokuz mumya üzerinde yapılan incelemeler, eski mumyalarda "odunsu" "baharatlı" ve "tatlı" kokuların bulunduğunu ortaya koydu.

5 bin yıllık mumyaların gizemi: Hoş kokular yaydıkları keşfedildi - 1

İngiltere ve Slovenya'dan araştırmacılar, Antik Mısır mumyalarının beklenmedik bir şekilde hoş kokular yaydığını keşfetti.

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5 bin yıllık mumyaların gizemi: Hoş kokular yaydıkları keşfedildi - 2

Araştırma ekibinden UCL Sürdürülebilir Miras Enstitüsü Araştırma Direktörü Cecilia Bembibre, "Filmler ve kitaplarda mumyaların kötü kokular yaydığına dair genel bir algı var. Ancak analizlerimiz, mumyaların hoş kokulara sahip olduğunu gösteriyor" dedi. 

5 bin yıllık mumyaların gizemi: Hoş kokular yaydıkları keşfedildi - 3

Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık dokuz mumya üzerinde yapılan incelemelerde, küçük tüpler ve pompalar kullanılarak koku örnekleri alındı. Analizler sonucunda, mumyalarda "odunsu" "baharatlı" ve "tatlı" kokuların bulunduğu belirlendi.

5 bin yıllık mumyaların gizemi: Hoş kokular yaydıkları keşfedildi - 4

KÖTÜ KOKULAR DA VAR

Araştırmada, mumyaların ölüme hazırlık sürecinde kullanılan kokulu yağların ve mumların hala hoş kokular yaymalarını sağladığı ancak, zamanla bazı hoş olmayan kokuların da ortaya çıktığı belirtildi.

Kullanılan bileşiklerin bozulmasından kaynaklanan hafif peynir, kusmuk ve idrar kokularını da içerdiği tespit edildi.

Çalışma, Journal of the American Chemical Society dergisinde yayımlandı.

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