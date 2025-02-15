5 bin yıllık mumyaların gizemi: Hoş kokular yaydıkları keşfedildi
İngiltere'deki University College London (UCL) ve Slovenya'daki Ljubljana Üniversitesi'nden araştırmacılar, Antik Mısır mumyalarının beklenmedik bir şekilde "güzel koktuğunu" keşfetti. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Müzesi'nde sergilenen 5 bin yıllık dokuz mumya üzerinde yapılan incelemeler, eski mumyalarda "odunsu" "baharatlı" ve "tatlı" kokuların bulunduğunu ortaya koydu.
İngiltere ve Slovenya'dan araştırmacılar, Antik Mısır mumyalarının beklenmedik bir şekilde hoş kokular yaydığını keşfetti.