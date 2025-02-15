5 bin yıllık mumyaların gizemi: Hoş kokular yaydıkları keşfedildi

Araştırma ekibinden UCL Sürdürülebilir Miras Enstitüsü Araştırma Direktörü Cecilia Bembibre, "Filmler ve kitaplarda mumyaların kötü kokular yaydığına dair genel bir algı var. Ancak analizlerimiz, mumyaların hoş kokulara sahip olduğunu gösteriyor" dedi.