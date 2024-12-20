5 bin yıllık sır çözüldü, gizemli amaç ortaya çıktı: Tarihin en büyük sorusunun yanıtı

Bilim insanları İngiltere'de bulunan ve dünyanın en ilgi çekici tarihi yapılarından olan Wiltshire'ın ünlü taş çemberinin, Britanya'nın üç farklı köşesi arasındaki birleşmenin bir sembolü olarak inşa edildiğini söylüyor.

Stonehenge'in kaya levhalarının güneybatı Galler ve kuzeydoğu İskoçya'dan çok uzaklara taşındığını biliyoruz.

Bu nedenle University College London ve Aberystwyth Üniversitesi'nden bilim insanları, İskoç ve Galli insanların yapının inşasına iyi niyetli bir katkı olarak kendi yerel taşlarını Wilshire'a getirdikleri teorisini ortaya attı.