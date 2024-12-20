5 bin yıllık sır çözüldü, gizemli amaç ortaya çıktı: Tarihin en büyük sorusunun yanıtı
Görkemli Stonehenge'in, neden yaklaşık 5 bin yıl önce inşa edildiği uzun zamandır en büyük gizemlerden biri oldu. Ancak yeni bir araştırmaya göre, nihayet bir cevabımız olabilir.
Bilim insanları İngiltere'de bulunan ve dünyanın en ilgi çekici tarihi yapılarından olan Wiltshire'ın ünlü taş çemberinin, Britanya'nın üç farklı köşesi arasındaki birleşmenin bir sembolü olarak inşa edildiğini söylüyor.
Stonehenge'in kaya levhalarının güneybatı Galler ve kuzeydoğu İskoçya'dan çok uzaklara taşındığını biliyoruz.
Bu nedenle University College London ve Aberystwyth Üniversitesi'nden bilim insanları, İskoç ve Galli insanların yapının inşasına iyi niyetli bir katkı olarak kendi yerel taşlarını Wilshire'a getirdikleri teorisini ortaya attı.