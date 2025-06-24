5 günde sadece 150 yumurta yedi: Vücuduna ne oldu?

Deneyinin sonunda artık günde 30 yumurta tüketmediğini söyleyen Allard, “Hâlâ çok yumurta yiyorum. Onlar bir süper besin” diyerek, yumurtayı sağlıklı bir protein, yağ ve amino asit kaynağı olarak tanıtmaya devam etti. Bununla birlikte, bu kadar yoğun bir tüketimi kimseye tavsiye etmediğini de açıkladı. “Sabah altı, akşam dört yumurta ideal. Ama günde 30 yumurtayı kimseye önermem” dedi.





