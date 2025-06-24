5 günde sadece 150 yumurta yedi: Vücuduna ne oldu?
Amerikalı içerik üreticisi Joshua Allard, beş gün süren ve günde 30 yumurtadan oluşan sıra dışı bir beslenme deneyiyle dikkatleri üzerine çekti.
Allard,YouTube’da paylaştığı videoyla beş günde tükettiği 150 yumurtanın etkilerini izleyicileriyle paylaştı.
Deney süresince günde beş öğün halinde, her öğünde yaklaşık altı yumurta tüketen Allard, başka hiçbir gıda veya takviye almadığını belirtti. Beş gün sonunda vücudunda gözle görülür bir incelme olduğunu ifade eden Allard, “Hayatta kaldım, ölmedim. Çok şükür” dedi.