5 günde sadece 150 yumurta yedi: Vücuduna ne oldu?

Amerikalı içerik üreticisi Joshua Allard, beş gün süren ve günde 30 yumurtadan oluşan sıra dışı bir beslenme deneyiyle dikkatleri üzerine çekti.

5 günde sadece 150 yumurta yedi: Vücuduna ne oldu? - 1

Allard,YouTube’da paylaştığı videoyla beş günde tükettiği 150 yumurtanın etkilerini izleyicileriyle paylaştı.

Deney süresince günde beş öğün halinde, her öğünde yaklaşık altı yumurta tüketen Allard, başka hiçbir gıda veya takviye almadığını belirtti. Beş gün sonunda vücudunda gözle görülür bir incelme olduğunu ifade eden Allard, “Hayatta kaldım, ölmedim. Çok şükür” dedi.

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5 günde sadece 150 yumurta yedi: Vücuduna ne oldu? - 2

“BAĞIMLILIK YAPACAK KADAR ZORDU”

Allard, günde 30 yumurtayı bitirmenin zor ama bir o kadar da bağımlılık yapacak kadar yoğun bir deneyim olduğunu aktardı. “Neredeyse bağımlılık yapıyordu. Çılgınca” sözleriyle tarif eden Allard, yaşadığı enerji eksikliğini düşük kalori alımına bağlarken, yumurtanın yüksek yağ oranı göz önüne alındığında tek açıklamanın bu olmayabileceğini de vurguladı.


5 günde sadece 150 yumurta yedi: Vücuduna ne oldu? - 3

Beslenme tercihinin zihinsel etkilerini de paylaşan Allard, kendisini kış uykusuna hazırlanan bir ayıya benzeterek şunları söyledi: “Vücudumun kış uykusuna yatmaya hazırlandığını hissettim. Geceleri çok, çok yorgun oluyordum. Ama aynı zamanda muhteşem bir şekilde uyudum. Stres seviyelerim çok düştü, vücudum beş günde aşırı şekilde zayıfladı.”


5 günde sadece 150 yumurta yedi: Vücuduna ne oldu? - 4

Deneyinin sonunda artık günde 30 yumurta tüketmediğini söyleyen Allard, “Hâlâ çok yumurta yiyorum. Onlar bir süper besin” diyerek, yumurtayı sağlıklı bir protein, yağ ve amino asit kaynağı olarak tanıtmaya devam etti. Bununla birlikte, bu kadar yoğun bir tüketimi kimseye tavsiye etmediğini de açıkladı. “Sabah altı, akşam dört yumurta ideal. Ama günde 30 yumurtayı kimseye önermem” dedi.


5 günde sadece 150 yumurta yedi: Vücuduna ne oldu? - 5

BESLENME UZMANLARINDAN UYARI

King’s College London’dan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Tom Sanders, Allard’ın tercih ettiği beslenme tarzının risklerine dikkat çekerek şunları söyledi: “Günde 30 yumurta tüketmek yaklaşık 2000 kalori, 195 gram protein, 135 gram yağ (35 gramı doymuş), 10 gram kolesterol anlamına geliyor. Kolesterol yönünden zengin besinler, genelde sağlıklı kişiler için risk oluşturmaz. Ancak genetik yatkınlık durumunda ‘kötü’ LDL kolesterolü yükselterek kalp hastalığı, kalp krizi ve felç riskini arttırabilir.”


5 günde sadece 150 yumurta yedi: Vücuduna ne oldu? - 6

Allard’ın paylaşımı, izleyicileri ikiye böldü. Bazıları videoya hayran kalırken, bazı izleyiciler yaşadıkları yan etkileri aktardı. Bir izleyici, “Bunu denedim, sonrasında ishal oldum” derken, bir diğeri “Bir hafta sonra böbrek taşı oluştu” yorumunu yaptı. Prof. Sanders ise “Günde 1000 mg kalsiyumun böbrek taşı oluşumu üzerinde bir etkisi olmayacaktır” açıklamasıyla dikkat çekti.


5 günde sadece 150 yumurta yedi: Vücuduna ne oldu? - 7

Allard, 600 binden fazla izlenen bir TikTok videosunda ise ezilmiş yumurta kabuklarını tüketmesiyle gündeme gelmiş, bu tercih izleyiciler arasında “salmonella” riski endişelerine yol açmıştı.

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