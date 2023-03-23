5 kişilik aile 7. kattaki balkonlarından atladı: Şüpheli ölümlerin arkasından komplo teorisi çıktı

Polis ailenin evinin yiyecek, ilaç ve hijyen malzemeleriyle dolu olduğunu olaydan önceki bir yıllık süreçte hiç dışarı çıkmadıklarını aktardı. Buna göre iki çocuk evde eğitim görüyordu ve anne ile ikizi hükümetten ve yerel yetkililerden şüpheleniyorlardı. Kadınlar, dünyanın düşmanca bir yer olduğuna inanıyorlardı ve çocuklarını da buna inandırmışlardı. Yetkililer, Covid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın bu inancı desteklediğini söyledi.

Ayrıca, polisin dairede ve elektronik cihazlarda yaptığı aramada, toplu intiharlarının dikkatlice planlandığı, hatta prova edildiği ve ailenin 'daha iyi bir dünyaya taşınmak' için doğru anı beklediği ortaya çıktı. İntiharın, babanın çocuklarından birinin evde eğitim görmesiyle ilgili birkaç mektuba cevap vermemesi üzerine Montrö polisinin yaptığı sosyal yardım ziyaretinin ardından gerçekleştiği bildirildi.