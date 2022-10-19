5 maddede DAEŞ'e yardım ettiğini kabul eden Lafarge hakkında bilinmesi gerekenler

4. LAFARGE DAEŞ VE EL NUSRA’YA 6 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Fransız firması, kontrol altında tuttukları bölgelerdeki tedarikçilere ve şirketin ne kadar çimento sattığına bağlı olarak değişen aylık “yardımlar” şeklinde DAEŞ ve El Nusra’ya, 5,92 milyon dolar ödeme yaptığını kabul etti.



Öte yandan, DAEŞ ve şirket arasında uzlaşı sağlayan aracılara da yaklaşık 1,1 milyon dolar ödendiği aktarıldı.



Adalet Bakanlığına göre, Çelebiye Çimento Fabrikası 2014'te tahliye edilerek DAEŞ’in tesisin kontrolünü ele geçirmesi ve kalan çimentoları 3,21 milyon dolara satması için zemin hazırlandı.