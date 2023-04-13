5 maddede sızdırılan Pentagon belgelerinin açığa çıkardığı gizli bilgiler: Pentagon belgelerini kim sızdırdı?

SIZDIRALAN BELGELER HANGİ GİZLİ BİLGİLERİ İÇERİYOR?

Sızdırılan belgelerin aslında şubat ve martta Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiği ifade ediliyor. 7 Nisan’da ortaya çıkan belgeler ağırlıklı olarak Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin detaylar içerirken, hafta sonu ortaya çıkan paylaşımlar, ABD istihbaratının savaştaki faaliyetleri, ABD’nin İran ve Çin’i izleme çalışmaları, bazı müttefiklerin görüşmelerinin dinlenmesi gibi konuları da içeriyor.