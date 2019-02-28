‘5. Mevsim’ karnavalından renkli kareler
Anadolu Ajansı, Reuters, AFP
Almanya'da Ren Nehri'nin geçtiği şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval dönemi etkinlikleri bugün "Kadınlar Gecesi" ile başladı.
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1Almanya'da Ren Nehri'nin geçtiği şehirlerde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval dönemi etkinlikleri bugün "Kadınlar Gecesi" ile başladı.
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Karnavalın en renkli geçtiği şehirlerden olan Köln'de binlerce kişi sokaklarda rengarenk kostümleriyle şarkı söyleyip dans ederek eğlendi.
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Almanya'nın diğer şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden karnavalseverlerin de katıldığı etkinlikler, şehrin farklı bölgelerindeki çeşitli gösteri ve konserlere sahne oluyor.
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Ren Nehri'nin geçtiği kentlerden başta Köln, Düsseldorf ve Mainz'da kutlanan karnavalın en renkli günleri şubat ve mart aylarında yaşanıyor.
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Karnavalda kadınlar, sembolik olarak iktidarı ele geçiriyor, belediyeleri işgal ediyor ve erkeklerin kravatlarını kesiyor.
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Karnaval kutlamaları 4 Mart Pazartesi günü "Pembe Pazartesi" siyasi ve güncel gelişmelerin karikatürize edildiği maketlerin de yer aldığı geçit töreni ile doruk noktasına ulaşacak.
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Karnaval kutlamaları "Kül Çarşambası" olarak bilinen 6 Mart Çarşamba günü sona erecek.
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