5 soruda Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümü: Şimdi ne olacak?

NASRALLAH'IN YERİNE KİM GEÇECEK?

Uzmanlara göre Nasrallah'ın yerine geçecek bir sonraki kişinin hem Lübnan'daki Hizbullah hem de İran tarafından kabul edilmesi gerekiyor.

Hizbullah lideri Nasrallah'ın yerine geçmesi en muhtemel kişi ise Seyyid Haşim Seyfeddin olarak görülüyor. Seyfeddin, 32 yıldır Hizbullah'ı yöneten Nasrallah'ın kuzeni.

Hizbullah'ın siyasi işlerinin başında olan ve Cihad Konseyi'nde yer alan Seyfeddin, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2017'de terör listesine alınmıştı.