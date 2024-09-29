5 soruda Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümü: Şimdi ne olacak?
İsrail ordusu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut’a düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurdu. Hizbullah, Nasrallah'ın ölümünü doğruladı ve "Savaşmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Hizbullah'ın bir numaralı isminin öldürülmesi bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Nasrallah'ın ölümünün, Hizbullah'ın geleceği ve Lübnan ile Ortadoğu için ne anlama geldiği konusunda spekülasyonlar devam ediyor. İşte beş soruda Hizbullah lideri Nasrallah'ın ölümü ve muhtemel senaryolar...
Ortadoğu'da gerilim tırmanmaya devam ederken dünya uzun süredir Hizbullah lideri olan Hasan Nasrallah'ın ölüm haberiyle sarsıldı.
Nasrallah, İsrail ordusunun Hizbullah'ın merkez karargahlarını hedef aldığı saldırıda öldürüldü.
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