5 soruda Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında bilinmesi gerekenler: Bölgede büyük bir artçı sarsıntı bekleniyor mu?

Türkiye'deki depremlerin sarsıntısı dünyanın dört bir yanındaki sismometreler tarafından hissedildi.

Kurum, Küresel Sismik Ağ içindeki sismometrelerin, Kuzey Amerika'daki kıta levhalarının altına yerleştirilmiş bir madeni parayı i algılayabilecek kadar hassas olduğunu belirterek, Kahramanmaraş merkezli depremler Kanada, Alaska, Meksika ve Avustralya'da bile ultra hassas sismometreler tarafından kaydedildiğini açıkladı.

Grafik: Kahramanmaraş merkezli depremler, dünyanın dört bir yanındaki sismometreler tarafından kaydedildi (USGS).