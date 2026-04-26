5 soruda Washington'daki olaylı gece. Hedef Trump mıydı?

Trump, Truth Social platformunda şüphelinin kontrol noktasına saldırdığını ve ardından polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntüler paylaştı.

Şüphelinin adının 31 yaşındaki Cole Thomas Allen olduğu açıklandı. Cole Allen adına açılmış bir LinkedIn profilinde Allen'ın makine mühendisi, bilgisayar bilimci, oyun geliştiricisi ve öğretmen olduğu belirtiliyor. California Teknoloji Enstitüsü Caltech, 2017 mezunları arasında bu ismin bulunduğunu doğruladı.

LinkedIn profiline göre Allen, Caltech'ten mezun olduktan sonra bir yıl makine mühendisi olarak çalışmış, ardından bağımsız bir video oyun geliştiricisi olmuş daha sonra da lise öğrencilerine üniversiteye girmelerine yardımcı olmak için kurulan bir kurumda yarı zamanlı öğretmenlik yapmış.

Allen'ın lise voleybol takımından arkadaşı saldırganı “çok zeki” olarak tanımlarken akli dengesinin de yerinde olduğu vurgulandı.

Cole Allen'ın 2024 yılında Kamala Harris'in başkanlık adaylığını desteklemek amacıyla bir Demokrat Parti siyasi eylem komitesine 25 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

Allen ayrıca bir oyun platformu için moleküler kimya üzerine kurulu bir video oyunu geliştirdiğini paylaşmıştı. Allen'ın adıyla paylaşılan bir gönderide, uzayda geçen yeni bir savaş oyunu üzerinde çalıştığı belirtildi.

Trump, "İzlenimim, onun yalnız bir kurt olduğu yönünde," diyerek saldırganın motivasyonunun henüz netleşmediğini ancak "hasta" biri olduğunu düşündüğünü söyledi.