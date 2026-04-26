5 soruda Washington'daki olaylı gece. Hedef Trump mıydı?
26.04.2026 12:13
Erdem Güzel
ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırı girişiminin ardından bazı detaylar ortaya çıkıyor. İşte 5 soruda ABD'deki olaylı gece...
BALO SALONUNDA NELER YAŞANDI?
Washington Hilton Oteli'nde düzenlenen geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde, açılış konuşmasının ardından silah sesleri duyuldu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania, Başkan Yardımcısı JD Vance ve diğer kabine üyeleriyle birlikte oturduğu sahneye silahlı taktik güvenlik ekipleri müdahale edilirken Gizli Servis, yetkilileri hızla tahliye etti.
Balo salonundaki yüzlerce konuk masaların altına sığınırken güvenlik önlemlerinin alınmasıyla önce otel lobisine, ardından dışarıya yönlendirildiler. Yetkililer, hiçbir devlet yetkilisinin ya da davetlilerin yaralanmadığını belirtti.
SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?
Yetkililere göre "tek bir silahlı saldırgan", yemeğin verildiği balo salonunun hemen dışındaki otel lobisinde bulunan güvenlik kontrol noktasına geldi. Washington Metropolitan Polis Teşkilatı geçici şefi Jeffery Carroll, "Şüphelinin üzerinde bir av tüfeği, bir tabanca ve çok sayıda bıçak vardı. Kolluk kuvvetleri şüpheliyle çatışmaya girdi ve şahsı durdurdu." açıklamasında bulundu. Üniformalı bir Gizli Servis ajanının çelik yeleğinden vurulduğu belirtilirken ajanın hastaneye kaldırıldığı ancak durumunun iyi olduğu açıklandı.
Şüphelinin vurulmadığı ancak muayene için hastaneye götürüldüğü belirtildi. Gözaltındaki şüphelinin 27 Nisan'da federal mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
İlk belirlemelerde otelde misafir olarak kaldığı düşünülen saldırganın tek şüpheli olarak önce çıkıyor. ABD District of Columbia Savcısı Jeanine Pirro, şüphelinin şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak ve tehlikeli bir silahla federal bir memura saldırmak suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.
PEKİ ŞÜPHELİ KİM?
Trump, Truth Social platformunda şüphelinin kontrol noktasına saldırdığını ve ardından polisler tarafından etkisiz hale getirildiğini gösteren görüntüler paylaştı.
Şüphelinin adının 31 yaşındaki Cole Thomas Allen olduğu açıklandı. Cole Allen adına açılmış bir LinkedIn profilinde Allen'ın makine mühendisi, bilgisayar bilimci, oyun geliştiricisi ve öğretmen olduğu belirtiliyor. California Teknoloji Enstitüsü Caltech, 2017 mezunları arasında bu ismin bulunduğunu doğruladı.
LinkedIn profiline göre Allen, Caltech'ten mezun olduktan sonra bir yıl makine mühendisi olarak çalışmış, ardından bağımsız bir video oyun geliştiricisi olmuş daha sonra da lise öğrencilerine üniversiteye girmelerine yardımcı olmak için kurulan bir kurumda yarı zamanlı öğretmenlik yapmış.
Allen'ın lise voleybol takımından arkadaşı saldırganı “çok zeki” olarak tanımlarken akli dengesinin de yerinde olduğu vurgulandı.
Cole Allen'ın 2024 yılında Kamala Harris'in başkanlık adaylığını desteklemek amacıyla bir Demokrat Parti siyasi eylem komitesine 25 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.
Allen ayrıca bir oyun platformu için moleküler kimya üzerine kurulu bir video oyunu geliştirdiğini paylaşmıştı. Allen'ın adıyla paylaşılan bir gönderide, uzayda geçen yeni bir savaş oyunu üzerinde çalıştığı belirtildi.
Trump, "İzlenimim, onun yalnız bir kurt olduğu yönünde," diyerek saldırganın motivasyonunun henüz netleşmediğini ancak "hasta" biri olduğunu düşündüğünü söyledi.
GÜVENLİK ZAFİYETİ Mİ VARDI?
Saldırının ardından resepsiyondaki güvenlik önlemleri ve silahların otele nasıl sokulduğu konusunda soru işaretleri oluştu. Katılımcılar, balo salonunun dışında metal dedektörü bulunduğunu ancak otelin ana girişinde böyle bir tarama yapılmadığını belirtti.
Trump, başlangıçta binanın "pek güvenli olmadığını" söylese de, daha sonra balo salonunun saldırgan tarafından aşılamadığını ve "çok ama çok güvenli" olduğunu belirtti. Savcı Pirro ise "O kontrol noktası işe yaradığı için kimse yaralanmadı," ifadelerini kullandı..
TRUMP'IN KORUNMASINDAKİ PROBLEM NE?
ABD Başkanı Donald Trump'ın son 2 sene içinde yaşadığı 2. silahlı saldırı girişimi korumalara dair de kaşların kalkmasına neden oldu. Aralarında Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin katıldığı etkinlikte, yüzlerce ajan görevlendirilmesine rağmen saldırı girişiminin yaşanmasıyla Trump'ın güvenliğinin daha da artırılması bekleniyor.
2024 yılındaki kampanya döneminde kulağından vurularak suikast girişiminden kıl payı kurtulan Trump’ın, etkinlik devam etmek istediği ancak Gizli Servis’in bunun imkansız olduğuna karar verdiği bildirildi.
Saldırganın, bu kadar yoğun bir güvenlik çemberine rağmen balo salonunun sadece bir kat üzerine kadar silahlarla çıkabilmiş olması dikkat çekti