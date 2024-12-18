5 ülkeden arsa almaya başladılar bile: Dünyanın sonunda gizli sığınak olacaklar
Dünya nüfusunun hızla artması, salgın hastalıklar, iklim değişikliği ve küresel ısınma gibi tehditler, insan uygarlığını ciddi risklerle karşı karşıya bırakıyor. Bilim insanları yıllardır bu tehditlere karşı hazırlık yapıyor ve olası bir çöküş senaryosunda en güvenli ülkeleri belirlemeye çalışıyor. Son araştırmalar, küresel bir felaket durumunda bile ayakta kalabilecek beş ülkeyi öne çıkarıyor.
Araştırmalara göre, Yeni Zelanda, İzlanda, İngiltere, İrlanda ve Avustralya’nın Tazmanya eyaleti, olası bir küresel çöküşte en güvenli sığınaklar olarak öne çıkıyor. Bu ülkeler, düşük nüfus yoğunlukları, güçlü tarım altyapıları ve sürdürülebilir enerji kaynakları sayesinde avantaj sağlıyor. Özellikle Yeni Zelanda, jeotermal ve hidroelektrik enerji kaynakları, geniş tarım alanları ve izolasyonu sayesinde listenin başında yer alıyor.