5 yıl boyunca duş almazsak ne olur? Deney sonucu şaşırttı
Kişisel bakım ürünlerine olan talep, tüm dünyada her geçen gün daha da artıyor. Güçlü pazarlama stratejileri ve ürün çeşitliliğinin, bireyleri bitmek bilmeyen bir alışveriş döngüsüne hapsettiğini ileri süren Dr. James Hamblin, 5 yıl boyunca duş almadığını ve bu deneyin sonucunda beklenildiği gibi kötü kokmadığını anlattı.
CNN’in sağlık yazarı Dr. Sanjay Gupta'nın podcast'ine konuk olan Dr. James Hamblin, kişisel bakım ürünleri hakkında kullandığı ifadelerle dikkat çekti. Hamblin, "Bir eczaneye gittiğinizde, soğuk algınlığı ilaçlarının yanında mutlaka şampuanlar ve sabunlar da görüyorsunuz. Peki bu ürünler sağlıklı olmak için ne kadar gerekli? Bu tür satış hamleleri, beni 'Paramı ve zamanımı boşa mı harcıyorum' diye düşünmeye itti'' dedi.