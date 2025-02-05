5 yıl boyunca duş almazsak ne olur? Deney sonucu şaşırttı

Kişisel bakım ürünlerinin hijyen ve sağlık vaat ettiğine dair yanlış bir algının mevcut olduğunu belirten uzman isim, bu ürünlerin iyi hissetmek ve hoş kokmaktan başka hiçbir etkilerinin olmadığını öne sürdü.

Hamblin, sabunun yağlı ve yapışkan maddeleri çözmede faydalı olduğunu ancak yıkama işleminin çoğu zaman mekanik güçle yapıldığını, ellerin su altında sürtülmesiyle kirleticilerin büyük kısmının temizlendiğini vurguladı.