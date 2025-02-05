5 yıl boyunca duş almazsak ne olur? Deney sonucu şaşırttı

Kişisel bakım ürünlerine olan talep, tüm dünyada her geçen gün daha da artıyor. Güçlü pazarlama stratejileri ve ürün çeşitliliğinin, bireyleri bitmek bilmeyen bir alışveriş döngüsüne hapsettiğini ileri süren Dr. James Hamblin, 5 yıl boyunca duş almadığını ve bu deneyin sonucunda beklenildiği gibi kötü kokmadığını anlattı.

5 yıl boyunca duş almazsak ne olur? Deney sonucu şaşırttı - 1

CNN’in sağlık yazarı Dr. Sanjay Gupta'nın podcast'ine konuk olan Dr. James Hamblin, kişisel bakım ürünleri hakkında kullandığı ifadelerle dikkat çekti. Hamblin, "Bir eczaneye gittiğinizde, soğuk algınlığı ilaçlarının yanında mutlaka şampuanlar ve sabunlar da görüyorsunuz. Peki bu ürünler sağlıklı olmak için ne kadar gerekli? Bu tür satış hamleleri, beni 'Paramı ve zamanımı boşa mı harcıyorum' diye düşünmeye itti'' dedi.

DÜNYA HABERLERİ

5 yıl boyunca duş almazsak ne olur? Deney sonucu şaşırttı - 2

5 yıl boyunca yıkanmayarak ilginç bir deneye imza atan Hamblin, gözlemlerini 2020 yılında yayımlanan Clean, The New Science of Skin adlı kitabında paylaştı.

5 yıl boyunca duş almazsak ne olur? Deney sonucu şaşırttı - 3

Kişisel bakım ürünlerinin hijyen ve sağlık vaat ettiğine dair yanlış bir algının mevcut olduğunu belirten uzman isim, bu ürünlerin iyi hissetmek ve hoş kokmaktan başka hiçbir etkilerinin olmadığını öne sürdü.

Hamblin, sabunun yağlı ve yapışkan maddeleri çözmede faydalı olduğunu ancak yıkama işleminin çoğu zaman mekanik güçle yapıldığını, ellerin su altında sürtülmesiyle kirleticilerin büyük kısmının temizlendiğini vurguladı.

5 yıl boyunca duş almazsak ne olur? Deney sonucu şaşırttı - 4

Dr. James Hamblin, firmaların pazarlama teknikleri sayesinde iki günde bir duş almanın toplum içinde normalleştiğini, daha geniş aralıklarla yıkananların ise 'pis' ya da 'iğrenç' gibi sıfatlarla etiketlendiğini iddia etti.

5 yıl boyunca duş almazsak ne olur? Deney sonucu şaşırttı - 5

"Derinizin doğal olarak salgıladığı yağlar ve kimyasallarla, derinizin üzerinde yaşayan deri mikrobiyomu arasında bir uyum var. Sıcak suyla duş aldığınızda ve sabun kullandığınızda mikrobiyomu geçici olarak bozuyorsunuz'' ifadelerini kullanan Dr. Hamblin, 5 yıl boyunca duş almadığı için pis kokmadığının altını çizdi.

DAHA FAZLA GÖSTER