5 yıldızlı esaret: Panama'nın en lüks oteli göçmen merkezi oldu!

171 GÖÇMEN ÜLKESİNE DÖNMEYİ KABUL ETTİ

Hindistan, Çin, Özbekistan, İran, Vietnam, Nepal, Pakistan, Afganistan ve Sri Lanka'dan gelen 299 belgesiz göçmenden yalnızca 171'i memleketlerine dönmeyi kabul etti.

Geriye kalanlar ise belirsiz bir gelecekle karşı karşıya ve bundan sonra ne olacağını kontrol edecek olan da Panama yetkilileri.

Hükümet, bu grubun, ABD'ye doğru yola çıkan göçmenlerin geçici olarak barındığı bir kampa nakledileceğini açıkladı.