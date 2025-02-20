5 yıldızlı esaret: Panama'nın en lüks oteli göçmen merkezi oldu!

Panama'nın göçmen krizinde "köprü ülke" olacağını açıklamasının ardından yüzlerce belgesiz göçmen ülkeye giriş yaptı. Ülkenin en lüks otellerinden biri, ABD'den sınır dışı edilen 299 belgesiz göçmenin tutulduğu bir "geçici gözaltı merkezine" dönüştürüldü. Bazı göçmenler otelin camlarına astıkları kağıtlar ile 5 yıldızlı esaretlerine tepki gösterdi.

5 yıldızlı esaret: Panama'nın en lüks oteli göçmen merkezi oldu! - 1

LÜKS OTEL GÖZALTI MERKEZİ OLDU

ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkeye yasa dışı yollardan giren milyonlarca insanı sınır dışı etme sözü verdi.

Lüks Decápolis Oteli, Panama'nın sınır dışı edilenler için bir "köprü" ülke olacağını kabul etmesinin ardından yüzlerce göçmenin tutulduğu bir merkez haline geldi.

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5 yıldızlı esaret: Panama'nın en lüks oteli göçmen merkezi oldu! - 2

299 GÖÇMEN TUTULUYOR

Otel müşterilerine deniz manzaralı odalar sunuyor. İki özel restoranı, bir yüzme havuzu, bir spası ve özel ulaşım imkanı da var.

Ancak Panama hükümeti salı günü yaptığı açıklamada, otelin ABD'den sınır dışı edilen 299 belgesiz göçmenin tutulduğu bir "geçici gözaltı merkezine" dönüştüğünü duyurdu.

5 yıldızlı esaret: Panama'nın en lüks oteli göçmen merkezi oldu! - 3

"LÜTFEN YARDIM EDİN"

Otelin bir odasında, iki kız pencereye üzerinde yazılı bir mesaj bulunan bir kağıt parçası tutarken görüntülendi. Kağıtta, "Lütfen bize yardım edin" yazıyor.

5 yıldızlı esaret: Panama'nın en lüks oteli göçmen merkezi oldu! - 4

"ÜLKEMİZDE GÜVENDE DEĞİLİZ"

Bazı göçmenler kollarını kaldırıp bileklerinden çaprazlayarak özgürlüklerinden mahrum bırakıldıklarını belirtiyor.

Bazıları ise "Ülkemizde güvende değiliz" gibi başka mesajlar içeren küçük tabelalar asıyor.

5 yıldızlı esaret: Panama'nın en lüks oteli göçmen merkezi oldu! - 5

171 GÖÇMEN ÜLKESİNE DÖNMEYİ KABUL ETTİ

Hindistan, Çin, Özbekistan, İran, Vietnam, Nepal, Pakistan, Afganistan ve Sri Lanka'dan gelen 299 belgesiz göçmenden yalnızca 171'i memleketlerine dönmeyi kabul etti.

Geriye kalanlar ise belirsiz bir gelecekle karşı karşıya ve bundan sonra ne olacağını kontrol edecek olan da Panama yetkilileri.

Hükümet, bu grubun, ABD'ye doğru yola çıkan göçmenlerin geçici olarak barındığı bir kampa nakledileceğini açıkladı.

5 yıldızlı esaret: Panama'nın en lüks oteli göçmen merkezi oldu! - 6

AĞIR SİLAHLI GÜÇLER KONUŞLANDIRILDI

Normal bir günde turistler Decápolis Oteli'ne rahatlıkla girip çıkabiliyor, ancak şu anda Panama Ulusal Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ağır silahlı mensupları binanın içinde ve dışında sıkı güvenlik önlemleri uyguluyor.

5 yıldızlı esaret: Panama'nın en lüks oteli göçmen merkezi oldu! - 7

Sokaktan bakıldığında pencerede asılı çamaşırlar görülebiliyor. Eşyalardan biri de efsanevi oyuncu Kobe Bryant'ın giydiği 24 numaralı sarı Los Angeles Lakers basketbol forması.

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