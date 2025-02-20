5 yıldızlı esaret: Panama'nın en lüks oteli göçmen merkezi oldu!
Panama'nın göçmen krizinde "köprü ülke" olacağını açıklamasının ardından yüzlerce belgesiz göçmen ülkeye giriş yaptı. Ülkenin en lüks otellerinden biri, ABD'den sınır dışı edilen 299 belgesiz göçmenin tutulduğu bir "geçici gözaltı merkezine" dönüştürüldü. Bazı göçmenler otelin camlarına astıkları kağıtlar ile 5 yıldızlı esaretlerine tepki gösterdi.
LÜKS OTEL GÖZALTI MERKEZİ OLDU
ABD'de Donald Trump yönetimi, ülkeye yasa dışı yollardan giren milyonlarca insanı sınır dışı etme sözü verdi.
Lüks Decápolis Oteli, Panama'nın sınır dışı edilenler için bir "köprü" ülke olacağını kabul etmesinin ardından yüzlerce göçmenin tutulduğu bir merkez haline geldi.