50 bin ağaca eşdeğer karbondioksiti temizleyebilen gökdelen tasarlandı

"SON DERECE ULAŞILABİLİR BİR HEDEF"

Skidmore, Owings & Merrill’in müdürü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Fikrimizi, herhangi bir bina ölçeğinde olumlu etki potansiyeli ile dünyadaki herhangi bir şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uygulanabilmesi için geliştirdik. Bu fikrin gücü, son derece ulaşılabilir olmasından kaynaklanıyor. Projemiz, yeni tasarım fikirlerini doğa temelli çözümlerle ve mevcut karbon absorpsiyon teknolojileriyle bir araya getiriyor” dedi.