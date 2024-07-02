50 bin yıl önce nesilleri tükendi: Nedeni insanlar mı?
Yaklaşık 50 bin yıl önce dünya üzerinde yaşayan yünlü mamutlar, dev tembel hayvanlar ve 44 farklı dev bitki yiyen türü olan mega otçulların nesillerinin tükenme sebebi uzun süredir tartışılıyor. Bazı bilim insanları iklim değişikliklerini sorumlu tutarken yeni araştırmalar asıl nedenin farklı olduğunu iddia etti.
Bilim insanları, yünlü mamutların, dev tembel hayvanların ve 44 tane daha dev, bitki yiyen mega otçulların yaklaşık 50 bin yıl önce soylarının neden tükendiğini uzun zamandır tartışıyor.
Bazı paleontologlar ve biyologlar son iki Buzul Çağı'ndaki sert iklim değişikliği olaylarının bu görkemli yaratıkların neslinin tükenmesinden sorumlu olduğunu ileri sürselerde yeni bir çalışma farklı bir suçluya ulaştı: insanlar.