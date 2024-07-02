50 bin yıl önce nesilleri tükendi: Nedeni insanlar mı?

Paleo-iklim verileri, korunmuş DNA örnekleri, arkeolojik kanıtlar ve daha fazlasını bir araya getiren kapsamlı bir inceleme, erken avcı-toplayıcılardan kaynaklanan insan yırtıcılığının artık mevcut tüm kanıtlar tarafından en çok desteklenen açıklama olduğunu belirledi.



Aarhus Üniversitesi'nde yapılan kapsamlı inceleme, erken avcı-toplayıcı insanların, büyük hayvanları avlamak suretiyle bu dev yaratıkların yok olmasında belirleyici bir rol oynadığını ortaya koydu. Araştırmacılar, korunmuş DNA örnekleri, arkeolojik kanıtlar ve paleo-iklim verilerini kullanarak bu sonuca vardılar.