50 bin yıl önce nesilleri tükendi: Nedeni insanlar mı?

Yaklaşık 50 bin yıl önce dünya üzerinde yaşayan yünlü mamutlar, dev tembel hayvanlar ve 44 farklı dev bitki yiyen türü olan mega otçulların nesillerinin tükenme sebebi uzun süredir tartışılıyor. Bazı bilim insanları iklim değişikliklerini sorumlu tutarken yeni araştırmalar asıl nedenin farklı olduğunu iddia etti.

50 bin yıl önce nesilleri tükendi: Nedeni insanlar mı? - 1

Bilim insanları, yünlü mamutların, dev tembel hayvanların ve 44 tane daha dev, bitki yiyen mega otçulların yaklaşık 50 bin yıl önce soylarının neden tükendiğini uzun zamandır tartışıyor.

Bazı paleontologlar ve biyologlar son iki Buzul Çağı'ndaki sert iklim değişikliği olaylarının bu görkemli yaratıkların neslinin tükenmesinden sorumlu olduğunu ileri sürselerde yeni bir çalışma farklı bir suçluya ulaştı: insanlar.

DÜNYA HABERLERİ

50 bin yıl önce nesilleri tükendi: Nedeni insanlar mı? - 2

Paleo-iklim verileri, korunmuş DNA örnekleri, arkeolojik kanıtlar ve daha fazlasını bir araya getiren kapsamlı bir inceleme, erken avcı-toplayıcılardan kaynaklanan insan yırtıcılığının artık mevcut tüm kanıtlar tarafından en çok desteklenen açıklama olduğunu belirledi.

Aarhus Üniversitesi'nde yapılan kapsamlı  inceleme, erken avcı-toplayıcı insanların, büyük hayvanları avlamak suretiyle bu dev yaratıkların yok olmasında belirleyici bir rol oynadığını ortaya koydu. Araştırmacılar, korunmuş DNA örnekleri, arkeolojik kanıtlar ve paleo-iklim verilerini kullanarak bu sonuca vardılar.

50 bin yıl önce nesilleri tükendi: Nedeni insanlar mı? - 3

Ekip, yeni çalışmalarında davranışsal olarak modern insanların doğrudan ve dolaylı baskılarına yönelik güçlü ve kümülatif destek var sonucuna vardı.

Araştırmacılar, insanların bu türlerin yok oluşunun arkasındaki 'temel itici güç' olduğunu söyledi.

50 bin yıl önce nesilleri tükendi: Nedeni insanlar mı? - 4

Araştırma, megafauna olarak adlandırılan 45 kilogramdan ağır büyük hayvanların neslinin büyük ölçüde insan faaliyetleri nedeniyle tükendiğini gösteriyor.

50 bin yıl önce nesilleri tükendi: Nedeni insanlar mı? - 5

Bu türlerin yok olmasının ekosistemler üzerinde önemli etkileri olduğu vurgulanarak, büyük memelilerin tohum yayılmasında, bitki örtüsünün şekillenmesinde ve besin döngüsüne katkıda bulunduğu belirtildi.

Uzmanlar elde edieln sonuçların, aktif koruma ve restorasyon çabalarına duyulan ihtiyacı vurguladığını belirtti. 

Araştırmalar sonucu bilim insanları büyük memelileri yeniden dünyaya getirerek ekolojik dengelerin yeniden kurulmasına yardımcı olabileceklerni  biyolojik çeşitliliği destekleyebileceklerini açkladılar. 

DAHA FAZLA GÖSTER