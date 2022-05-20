50 yıl boyunca her gün aynı hamburgeri yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

“Bir şeyi sevdiğimde, ona her zaman bağlı kalırım” diyen Gorske, benzeri görülmemiş başarısının kanıtı olarak,her bir burger kartonunu ve fişini sakladığını bildirdi. Ayrıca, bir adım daha ileri giderek, McDonald's'ın çeşitli on yıllardan kalma burger kartonlarını gururla sergilediği bir cam kasaya sahip olduğunu bildirdi.