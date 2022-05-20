50 yıl boyunca her gün aynı hamburgeri yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

ABD’nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Donald Gorske adlı bir adam, neredeyse her gün McDonald’s ünlü hamburgeri Big Mac yiyerek geçirdiği 50. yılın dönümünü Guinness Dünya Rekorları'na girerek kutladı.

Haberler - ntv.com.tr 20.05.2022 - 18:01

50 yıl boyunca her gün aynı hamburgeri yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 1

ABD'nin Wisconsin eyaletinde yaşayan Donald Gorske, her gün bıkmadan usanmadan Big Mac yiyor. Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren 68 yaşındaki Gorske için yerel McDonald's şubesinde bir kutlama yapıldı. Gorske, 1972'de ilk ısırığını aldığı aynı Big Mac'e sahip olmanın onu çok mutlu ettiğini söyledi. 

50 yıl boyunca her gün aynı hamburgeri yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 2

"HAYATIMIN GERİ KALANINDA DA YİYECEĞİM"

Guinness Rekorları'na açıklama yapan hamburger tutkunu,  “İlk ısırığı aldığım anda muhtemelen hayatımın geri kalanında bunları yiyeceğim' dedim” diye konuştu.

50 yıl boyunca her gün aynı hamburgeri yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 3

Bununla birlikte Gorske, 1999'da 15 bin 490'ı Big Mac’ini yedikten yendikten bir ömür boyu yenen en çok Big Mac burger rekorunu kırmıştı.  Guinness, toplamı 32 bin 340 olarak güncelledi.

50 yıl boyunca her gün aynı hamburgeri yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 4

"NADİREN PATATES KIZARTMASI YİYORUM"

2004 yılında Gorske, hamburger yeme başarısından dolayı “Super Size Me” alı belgeselde yer aldı. Belgesel filminde, Big Mac'iyle her zaman bir bardak kola sipariş ettiğini ve nadiren patates kızartması yediğini söyledi.

50 yıl boyunca her gün aynı hamburgeri yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 5

SADECE 8 GÜN AYRI KALDI

Diğer taraftan, anı olabildiğince özel kılmak için, Gorske'nin yerel McDonald's restoranın önüne "50 yıllık Mac'ler için Tebrikler Don" yazan bir tabela asıldı.

Öte yandan, Gorrske, Bic Mac'lerle yarım asırlık ilişkisi boyunca sadece sekiz gün onları yemediğini  ve kaybedilen zamanı telafi etmek için bazen günde iki Big Mac yediğini söyledi.

50 yıl boyunca her gün aynı hamburgeri yiyerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi - 6

“Bir şeyi sevdiğimde, ona her zaman bağlı kalırım” diyen Gorske, benzeri görülmemiş başarısının kanıtı olarak,her bir burger kartonunu ve fişini sakladığını bildirdi. Ayrıca, bir adım daha ileri giderek, McDonald's'ın çeşitli on yıllardan kalma burger kartonlarını gururla sergilediği bir cam kasaya sahip olduğunu bildirdi.

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