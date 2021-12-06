50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi

Fransa'da bir dağcı, 2013 yılında, yaklaşık 50 yıl önce düşen ve 117 kişinin ölümüne neden olan Air İndia uçağının enkazında arama yaptı. Safir, zümrüt ve yakutlardan oluşan yaklaşık yüz değerli taş içeren bir kutu bulan dağcı, hazineyi o zaman yetkililere teslim etti. Dürüstlüğünden dolayı sekiz yıl sonra ödüllendirilen adama, geçen hafta 150 bin euro (yaklaşık 2,36 milyon lira) ederinde değerli taş verildi.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 06.12.2021 - 11:48 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 11:59

50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi - 1

France 24'ün bildirdiğine göre, ile İtalya arasında yer alan  Mont Blanc dağında yer alan bir buzuldaki bir değerli taşlarla dolu metal bir kutuyu keşfeden bir dağcı, hazineyi bulduktan sekiz yıl sonra ödüllendirildi. 

50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi - 2

YÜZLERCE ZÜMRÜT, YAKUT VE SAFİR TAŞ

İsmi açıklanmayan dağcı, 2013 yılında Fransa-İsviçre sınırının yakınında buzdan dışarı fırlayan kutuyu fark ettikten sonra zümrüt, yakut ve safir koleksiyonunu keşfetti.

50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi - 3

Üzerinde "'da üretildi" yazan ve yaklaşık 100 değerli taş içeren 1950 ve 1966'da Mont Blanc yakınlarında düşen iki Air India uçuşundan birinde ölen bir yolcuya ait olduğuna inanılıyor.

50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi - 4

Hazineyi bulan dağcı kutuyu hemen yerel bir karakola teslim etti. Ancak, dürüstlüğünden dolayı ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceğini öğrenmek için yıllarca beklemek zorunda kaldı.

50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi - 5

Chamonix Belediye Başkanı Eric Fournier, Agence France-Presse'ye (AFP) sahibinin kimliği belirlenemediği için değerli taşların bu hafta yerel makamlar ve dağcı arasında paylaştırıldığını duyurdu.

50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi - 6

EVİNDE TADİLAT YAPMAK İÇİN KULLANACAK

France 24, hazinesinin iki eşit parçaya bölündüğünü bildirdi. Medya kuruluşu, hem dağcıya hem de yerel makamlara 150 bin euro (yaklaşık 2,36 milyon lira) değerinde bir mücevher verildiğini açıkladı. 

Bununla birlikte dağcı, ödülden dolayı çok mutlu olduğunu ve evinde tadilat yapmak için kullanacağını söyledi. 

50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi - 7

CESET PARÇALARI BULUNDU

Öte yandan, 1950 ve 1966' yılarında iki farklı Air India uçağı Mont Blanc'a düştü. Yıllar boyunca, dağcılar rutin olarak iki uçağa ait enkazı aradı, ardından ceset parçaları ve çeşitli eşyalar buldu. 

50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi - 8

Yetkililer, değerli taşların 1966'da Mumbai'den New York'a giden uçaktan gelmiş olabileceğine inanıyorlar. Mumbai'den uçan Boeing 707, 24 Ocak 1966'da Mont Blanc'ın güneybatı yüzüne düştü. Kaza, Hindistan'ın nükleer programının öncüsü Homi Jehangir Bhabha da dahil olmak üzere 117 kişiyi öldürdü.

50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi - 9

Geçen yıl ise Mont Blanc'ın Bossons bölgesinde eriyen buz, Indira Gandhi'nin Hindistan başbakanı olduğu zamana ait manşetlere sahip birçok eski Hint gazetesini ortaya çıkarmıştı.

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