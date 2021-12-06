50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi

Haberler - ntv.com.tr - AFP 06.12.2021 - 11:48 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 11:59
France 24'ün bildirdiğine göre, Fransa ile İtalya arasında yer alan Mont Blanc dağında yer alan bir buzuldaki bir değerli taşlarla dolu metal bir kutuyu keşfeden bir dağcı, hazineyi bulduktan sekiz yıl sonra ödüllendirildi.
İsmi açıklanmayan dağcı, 2013 yılında Fransa-İsviçre sınırının yakınında buzdan dışarı fırlayan kutuyu fark ettikten sonra zümrüt, yakut ve safir koleksiyonunu keşfetti.
Üzerinde "Hindistan'da üretildi" yazan ve yaklaşık 100 değerli taş içeren 1950 ve 1966'da Mont Blanc yakınlarında düşen iki Air India uçuşundan birinde ölen bir yolcuya ait olduğuna inanılıyor.
Hazineyi bulan dağcı kutuyu hemen yerel bir karakola teslim etti. Ancak, dürüstlüğünden dolayı ödüllendirilip ödüllendirilmeyeceğini öğrenmek için yıllarca beklemek zorunda kaldı.
Chamonix Belediye Başkanı Eric Fournier, Agence France-Presse'ye (AFP) sahibinin kimliği belirlenemediği için değerli taşların bu hafta yerel makamlar ve dağcı arasında paylaştırıldığını duyurdu.
France 24, hazinesinin iki eşit parçaya bölündüğünü bildirdi. Medya kuruluşu, hem dağcıya hem de yerel makamlara 150 bin euro (yaklaşık 2,36 milyon lira) değerinde bir mücevher verildiğini açıkladı.
Bununla birlikte dağcı, ödülden dolayı çok mutlu olduğunu ve evinde tadilat yapmak için kullanacağını söyledi.
Öte yandan, 1950 ve 1966' yılarında iki farklı Air India uçağı Mont Blanc'a düştü. Yıllar boyunca, dağcılar rutin olarak iki uçağa ait enkazı aradı, ardından ceset parçaları ve çeşitli eşyalar buldu.
Yetkililer, değerli taşların 1966'da Mumbai'den New York'a giden uçaktan gelmiş olabileceğine inanıyorlar. Mumbai'den uçan Boeing 707, 24 Ocak 1966'da Mont Blanc'ın güneybatı yüzüne düştü. Kaza, Hindistan'ın nükleer programının öncüsü Homi Jehangir Bhabha da dahil olmak üzere 117 kişiyi öldürdü.
Geçen yıl ise Mont Blanc'ın Bossons bölgesinde eriyen buz, Indira Gandhi'nin Hindistan başbakanı olduğu zamana ait manşetlere sahip birçok eski Hint gazetesini ortaya çıkarmıştı.