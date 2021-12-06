50 yıl önce düşen uçağın enkazında bulunan hazine, onu keşfeden dağcıya hediye edildi

EVİNDE TADİLAT YAPMAK İÇİN KULLANACAK

France 24, hazinesinin iki eşit parçaya bölündüğünü bildirdi. Medya kuruluşu, hem dağcıya hem de yerel makamlara 150 bin euro (yaklaşık 2,36 milyon lira) değerinde bir mücevher verildiğini açıkladı.

Bununla birlikte dağcı, ödülden dolayı çok mutlu olduğunu ve evinde tadilat yapmak için kullanacağını söyledi.