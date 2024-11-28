50 yıl sonra bir ilk: Astımda "ezber bozan" yeni tedavi keşfedildi

Astım atakları için 50 yıldır uygulanan ilk yeni tedavi "ezber bozan" olarak tanımlanıyor. Yeni ilacın klinik denemesi, hastalığı şiddetli yaşayan kişilerde, yaşamı tehdit eden solunum güçlüklerinin tedavisinde, geleneksel yöntemlerden çok daha etkili olduğunu gösterdi.

50 yıl sonra bir ilk: Astımda "ezber bozan" yeni tedavi keşfedildi - 1

Astım tedavisindeki yeni gelişmenin umut verici olduğu belirtiliyor.

Astım atakları için 50 yıldır geliştirilen ilk yeni tedavi, doktorlar ve hastalar tarafından “ezber bozan” olarak nitelendirildi.

Doktorlar, yeni ilacın klinik denemesi yaptı. 

Buna göre hastalığın şiddetli bir formuna sahip kişilerde, yaşamı tehdit eden solunum güçlüklerinin tedavisinde geleneksel steroid tabletlerden çok daha etkili olduğunu gösterdi.

DÜNYA HABERLERİ

50 yıl sonra bir ilk: Astımda "ezber bozan" yeni tedavi keşfedildi - 2

KOAH'IN DA SEBEBİ

Monoklonal antikor, özellikle eozinofilik astım olarak adlandırılan hastalığı olan kişilerin akciğerlerini istila ederek hava yollarının şişmesine ve kapanmasına neden olan beyaz kan hücrelerini hedef alıyor.

Bu astım türü, hastalığın tüm acil alevlenmelerinin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Aynı biyolojik mekanizma, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) tüm şiddetli alevlenmelerinin üçte birinin altında da yatıyor.

Ancak İngiltere'de, King's College London'daki araştırmacılar, atak sırasında akıllı ilaç enjeksiyonu yapılan astım veya KOAH hastalarının, dört hafta sonra hırıltılı solunum, nefes darlığı ve diğer semptomlardan muzdarip olma olasılıklarının daha düşük olduğunu tespit etti.

50 yıl sonra bir ilk: Astımda "ezber bozan" yeni tedavi keşfedildi - 3

YAŞAM KALİTELERİ İYİLEŞTİ

The Lancet Respiratory Medicine dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, yaşam kalitelerinde de belirgin bir iyileşme oldu.

Çalışmanın baş araştırmacısı Profesör Mona Bafadhel, “Bu, astım ve KOAH hastaları için ezber bozan bir gelişme olabilir" dedi.

Bafadhel, “Bu çalışmanın gelecekte alevlenmelerin tedavi edilme şeklini değiştireceğini ve nihayetinde dünya genelinde astım ve KOAH ile yaşayan bir milyardan fazla insanın sağlığını iyileştireceğini umuyoruz” diye ekledi.

50 yıl sonra bir ilk: Astımda "ezber bozan" yeni tedavi keşfedildi - 4

DÜZENLİ KULLANIM DİYABET VE KEMİK ERİMESİ RİSKİNİ ARTIRIYOR

İngiltere'de her gün ortalama dört astım ve 85 KOAH hastası hayatını kaybediyor.

Steroid tabletler onlarca yıldır alevlenmeler sırasında tedavinin temel dayanağı oldu ve akciğerlerdeki iltihaplanmayı azalttı.

Ancak her zaman işe yaramadıkları için hastaların tekrar tekrar ilaç kullanmaları gerekiyor, bu da hastaneye yeniden yatış ve bazen ölüm riskini beraberinde getiriyor.

Düzenli kullanım ayrıca diyabet ve kemik zayıflatan osteoporoz riskini de artırıyor.

50 yıl sonra bir ilk: Astımda "ezber bozan" yeni tedavi keşfedildi - 5

"İNANILMAZ BİR DÖNÜŞÜM YAŞADIM"

36 yaşındaki Sheraz Hussein'de 13 yıl önce eozinofilik astım gelişti. Durumu kontrolden çıktı ve neredeyse her gün astım atakları geçirmeye başladı.

Ancak hastanede yapılan yeni ilacın iğnesi, hastalığının stabilize olmasına yardımcı oldu.

Sky News'e verdiği demeçte yenilenen sağlığına ve canlılığına inanmakta güçlük çektiğini söyledi.

Hussein, şunları anlattı: “Hiçbir şeyin benim için işe yaramadığı, tüm hayatım boyunca nasıl hayatta kalacağım gibi kasvetli bir duruma giriyordum. Geçirdiğim alevlenmeler, göğüs enfeksiyonları, nefes darlığı... Ama ilaçtan bu yana inanılmaz bir dönüşüm yaşadım.”

50 yıl sonra bir ilk: Astımda "ezber bozan" yeni tedavi keşfedildi - 6

Yeni ilaç, eozinofilik astımı olan kişilerde semptomları yönetmek için daha düşük bir dozda kullanılabilir.

Ancak atak sırasında daha yüksek dozda enjeksiyonun daha iyi sonuçlara yol açtığı bulgusu önemli.

Asthma + Lung UK yardım kuruluşundan Dr. Samantha Walker, “Akciğer rahatsızlığı olan insanlar için harika bir haber" dedi.

Walker, şunları ekledi: “Ancak bunun 50 yıldır ilk yeni tedavi olması dehşet verici ve akciğer sağlığı araştırmalarının ne kadar yetersiz finanse edildiğinin bir göstergesi.”

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