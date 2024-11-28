50 yıl sonra bir ilk: Astımda "ezber bozan" yeni tedavi keşfedildi

KOAH'IN DA SEBEBİ

Monoklonal antikor, özellikle eozinofilik astım olarak adlandırılan hastalığı olan kişilerin akciğerlerini istila ederek hava yollarının şişmesine ve kapanmasına neden olan beyaz kan hücrelerini hedef alıyor.

Bu astım türü, hastalığın tüm acil alevlenmelerinin yaklaşık yarısını oluşturuyor.

Aynı biyolojik mekanizma, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) tüm şiddetli alevlenmelerinin üçte birinin altında da yatıyor.

Ancak İngiltere'de, King's College London'daki araştırmacılar, atak sırasında akıllı ilaç enjeksiyonu yapılan astım veya KOAH hastalarının, dört hafta sonra hırıltılı solunum, nefes darlığı ve diğer semptomlardan muzdarip olma olasılıklarının daha düşük olduğunu tespit etti.