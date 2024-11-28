50 yıl sonra bir ilk: Astımda "ezber bozan" yeni tedavi keşfedildi
Astım atakları için 50 yıldır uygulanan ilk yeni tedavi "ezber bozan" olarak tanımlanıyor. Yeni ilacın klinik denemesi, hastalığı şiddetli yaşayan kişilerde, yaşamı tehdit eden solunum güçlüklerinin tedavisinde, geleneksel yöntemlerden çok daha etkili olduğunu gösterdi.
Astım tedavisindeki yeni gelişmenin umut verici olduğu belirtiliyor.
Astım atakları için 50 yıldır geliştirilen ilk yeni tedavi, doktorlar ve hastalar tarafından “ezber bozan” olarak nitelendirildi.
Doktorlar, yeni ilacın klinik denemesi yaptı.
Buna göre hastalığın şiddetli bir formuna sahip kişilerde, yaşamı tehdit eden solunum güçlüklerinin tedavisinde geleneksel steroid tabletlerden çok daha etkili olduğunu gösterdi.