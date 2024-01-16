Ay'a iniş görevi neden başarısızlıkla sonuçlandı? Uzay aracının başına gelenler
Geçtiğimiz hafta 50 yılın ardından Ay'a iniş yapmak için yola çıkan ilk ABD uzay aracı Peregrine, Dünya'ya geri dönmek için yola çıktı. Kritik bir yakıt sızıntısının Ay'a ulaşma hedefini sekteye uğratmasının ardından uzay aracının atmosfere yanarak yeniden giriş yapması bekleniyor. Görevi yürüten şirket Astrobotic Technology, Pazar günü uzay aracı Dünya'ya doğru düşerken havada parçalanmasına izin vererek imha etme kararı aldıklarını açıkladı.
KONTROLLÜ İMHA EDİLECEK
NASA'ya ait 108 milyon dolar değerindeki ekipman, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin saç örneği ve yüzlerce insanın küllerini taşıyan 1,2 tonluk uzay aracı "Peregrine" kalkışından kısa bir süre sonra arızalandı. Araç Apollo görevinden beri 50 yılı aşkın süre sonra ABD tarafından Ay yüzeyine gerçekleştirilecek ilk uzay göreviydi.
NASA'nın desteklediği görev, ekibin uzay aracının yakıtında "kritik bir kayıp" yaşandığını tespit etmesi nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.
NASA ile 108 milyon dolarlık bir sözleşme kapsamında "Peregrine" uzay aracını geliştiren şirket "Astrobotic Technology", Pazar günü uzay aracı Dünya'ya doğru düşerken "havada parçalanmasına" izin vererek imha etme kararı aldıklarını açıkladı.