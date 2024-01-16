Ay'a iniş görevi neden başarısızlıkla sonuçlandı? Uzay aracının başına gelenler

PEREGRINE'İN BAŞARABİLDİKLERİ VE BAŞARAMADIKLARI

Bilim insanları iniş aracındaki bazı bilim araçlarını ve diğer ekipmanları çalıştırmayı başardı.

Bir haber bülteninde açıklanana göre, NASA'nın beş yükünden ikisi (Nötron Spektrometre Sistemi ve Doğrusal Enerji Transfer Spektrometresi) uzaydaki radyasyon seviyelerine ilişkin veri toplayabildi.

Peregrine iniş aracı aynı zamanda NASA tarafından geliştirilen ve Ay'a inmesine yardımcı olmak için tasarlanan yeni bir sensörü de etkinleştirebildi.

"Navigasyon Doppler Lidar"ı olarak adlandırılan bu cihaz, hassas konum hesapları gerçekleştirmek için lazerleri ve mesafeyi ölçmek için Doppler efektini kullanıyor.