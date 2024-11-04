50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: DNA testi ile doğumda değiştirildiklerini anladılar!
İngiltere'de 50 yıl önce doğumda yanlış ailelere verilen iki kadının hayatı, DNA testiyle ortaya çıkan şaşırtıcı gerçek sonrası değişti. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından onaylanan ilk bebek değiştirme vakası olarak kayda geçti.
BİRLEŞİK KRALLIK'TA İLK
İngiltere’de iki kadın, 1967 yılında aynı hastanede doğduktan sonra farklı ailelerin yanına gittiklerini tam 50 yıl sonra öğrendi. Bu, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından onaylanan ilk bebek değiştirme vakası olarak kayda geçti.