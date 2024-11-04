50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: DNA testi ile doğumda değiştirildiklerini anladılar!

Claire, kendi ailesi olabileceğinden şüphelendiği aileyle tanışmaya karar verdi. "Sadece onları görmek, onlarla tanışmak, onlarla konuşmak ve onları kucaklamak istedim" diye konuşan Claire Tony ve gerçek annesi Joan'ın evine gitti.

Annesinde baktığında gözlerini ondan aldığını söyleyen Claire "Aynı birbirimize benizyoruz" dedi.

Joan ise , "tıpkı benim gençlik günlerimde olduğum gibi görünüyor diye düşündüm" ifadelerini kullandı.