50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: DNA testi ile doğumda değiştirildiklerini anladılar!

İngiltere'de 50 yıl önce doğumda yanlış ailelere verilen iki kadının hayatı, DNA testiyle ortaya çıkan şaşırtıcı gerçek sonrası değişti. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından onaylanan ilk bebek değiştirme vakası olarak kayda geçti.

50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: DNA testi ile doğumda değiştirildiklerini anladılar! - 1

BİRLEŞİK KRALLIK'TA İLK 

İngiltere’de iki kadın, 1967 yılında aynı hastanede doğduktan sonra farklı ailelerin yanına gittiklerini tam 50 yıl sonra öğrendi. Bu, Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından onaylanan ilk bebek değiştirme vakası olarak kayda geçti.

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50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: DNA testi ile doğumda değiştirildiklerini anladılar! - 2

BBC'nin haberine göre keşif, 2021'de Noel hediyesi olarak evde DNA testi kiti alan Tony'nin bir kız kardeşi olduğunu öğrenmesiyle başladı.

Test sonuçları, kardeşi olarak Claire takma adıyla bilinen bir kadını işaret ediyordu. Durumu açıklığa kavuşturmak isteyen Tony, iki yıl önce kendi DNA testini yaptıran Claire'le bağlantı kurdu.

50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: DNA testi ile doğumda değiştirildiklerini anladılar! - 3

Claire'in sonuçları, ebeveynlerinin doğum yeriyle hiçbir bağlantı göstermemesi ve hiç tanışmadığı bir aile üyesiyle genetik bağını ortaya çıkarmasıyla zaten soru işaretleri yaratmıştı.

Claire ve Tony mesajlaşırken, şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardılar: Tony'nin kız kardeşi Jessica ve Claire yaklaşık 55 yıl önce aynı zamanda aynı hastanede doğmuştu. Notları karşılaştırdıkça, bir karışıklık olduğuna, yani aslında doğumda yer değiştirdiklerine daha fazla ikna oldular.

50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: DNA testi ile doğumda değiştirildiklerini anladılar! - 4

Claire, kendi ailesi olabileceğinden şüphelendiği aileyle tanışmaya karar verdi.  "Sadece onları görmek, onlarla tanışmak, onlarla konuşmak ve onları kucaklamak istedim" diye konuşan Claire Tony ve gerçek annesi Joan'ın evine gitti. 

Annesinde baktığında gözlerini ondan aldığını söyleyen Claire "Aynı birbirimize benizyoruz" dedi.

Joan ise , "tıpkı benim gençlik günlerimde olduğum gibi görünüyor diye düşündüm" ifadelerini kullandı.  

50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: DNA testi ile doğumda değiştirildiklerini anladılar! - 5

BBC'nin bilgi edinme özgürlüğü kapsamında yaptığı başvurunun ardından, NHS başlangıçta bebeklerin yanlış ebeveynlerle eve gönderildiğine dair kayıtlı bir vaka olmadığını belirtti.

50 yıl sonra ortaya çıkan şok gerçek: DNA testi ile doğumda değiştirildiklerini anladılar! - 6

Ancak Claire, Joan'la görüştükten sonra Tony, kadınların doğduğu hastaneden sorumlu NHS birimiyle temasa geçti. NHS Resolution, bu değişimi "dehşet verici bir hata" diyerek doğruladı, yasal sorumluluğu kabul etti ve vakanın "benzersiz ve karmaşık" koşulları nedeniyle tazminat görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

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