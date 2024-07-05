50 yıldır evli olan çift ölüme birlikte gittiler: Ötanazi ile yaşamlarına son verdiler
Hollanda'da yaşayan ve yaklaşık 50 yıldır evli olan bir çift geçtiğimiz haziran ayında ötanazi yoluyla hayatlarına son verdiler. "İkili ötanazi" olarak da adlandırılan bu yöntem Hollanda'da yasal bir işlem ve her yıl daha fazla çift ölümcül ilaçlarla hayatlarına son veriyor.
Yaklaşık 50 yıldır evli olan Hollandalı çift Jan ve Els ölümcül ilaçlarlara hayatlarına son verdiler.
Ötanazi olarak da bilinen ve nadir çeşitlerinden biri olan ikili ötanazi yaptıran 70 ve 71 yaşındaki çift haziran ayında birlikte yaşamlarını sonlandırdılar.