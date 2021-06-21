500 bin kişi anısına 500 gül

Brezilya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden 500 bin kişi için anma töreni düzenlendi. Dünyaca ünlü Copacabana plajına, hayatını kaybeden her 'bin' kişiyi temsilen 'bir' gül dikildi.

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Reuters - NTV Haber 21.06.2021 - 04:46

Brezilya salgında yitirilen yarım milyon insanın yasını tutuyor. Hayatını kaybedenler başkent Rio de Janerio'da anıldı.

Kentteki ikonik Copacabana plajı sembolik bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Bir sivil toplum kuruluşu, yaşamını yitiren her bin kişi için bir gül olacak şekilde plaja 500 gül dikti.

Etkinlikte hükümetin salgınla mücadelesine tepki gösterilirken, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro eleştirilerin odağındaydı.

Yaklaşık 210 milyon nüfuslu Brezilya'da şu ana kadar ülkenin yalnızca yüzde 11'ine iki doz aşı yapıldı.



Aşılamanın yavaş seyretmesi ve hükümetin yetersiz önlemleri nedeniyle durum daha da kötüleşebilir.

Güney yarımküreye kış aylarının gelmesi ve corona virüsün yeni varyantlarının hızla yayılması da endişeyi artıran diğer etmenler. Uzmanlara göre aşılama hız kazansa bile ölümleri yavaşlatmayabilir.

Brezilya'da şu ana kadar 500 bin kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, yaklaşık 18 milyon vaka tespit edildi.