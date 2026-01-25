508 metrelik gökdelene ipsiz tırmandı

Açıldığı 2004 yılından Burj Khalifa'nın açıldığı 2009'a kadar dünyanın en yüksek binası unvanına sahip Taipei 101 gökdelenine tırmanan Honnold, tırmanışında herhangi bir güvenlik ipi ya da ağı kullanmadı. 12 yıldır bu Taipei 101'e tırmanmayı hayal ettiğini söyleyen “örümcek adam” Honnold, tırmanışı kaya tırmanışına benzetti. "Hava koşullarının değişkenliği, yağmur ve rüzgar nedeniyle, gerçekten de dağlarda tırmanış yaptığımız bir keşif gezisindeymişiz gibi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.