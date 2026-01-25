508 metrelik gökdelene ipsiz tırmandı
25.01.2026 10:36
Erdem Güzel
ABD'li tırmanışçı Alex Honnold, Tayvan'daki Taipei 101 gökdelenine tırmandı. 508 metrelik tırmanışı Honnold ipsiz gerçekleştirdi.
508 METREYE 1 SAAT 32 DAKİKADA ÇIKTI
ABD'li tırmanışçı Alex Honnold, Tayvan'daki Taipei 101 gökdelenine solo tırmanış gerçekleştirdi. Netflix'te canlı yayınlanan 508 metrelik tırmanışı Honnold 1 saat 32 dakikada tamamladı.
TIRMANIŞ NETFLİX'TE CANLI YAYINLANDI
Açıldığı 2004 yılından Burj Khalifa'nın açıldığı 2009'a kadar dünyanın en yüksek binası unvanına sahip Taipei 101 gökdelenine tırmanan Honnold, tırmanışında herhangi bir güvenlik ipi ya da ağı kullanmadı. 12 yıldır bu Taipei 101'e tırmanmayı hayal ettiğini söyleyen “örümcek adam” Honnold, tırmanışı kaya tırmanışına benzetti. "Hava koşullarının değişkenliği, yağmur ve rüzgar nedeniyle, gerçekten de dağlarda tırmanış yaptığımız bir keşif gezisindeymişiz gibi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
OFİS ÇALIŞANLARI CAMDAN DESTEK VERDİ
Alex Honnold üç aşamada 508 metrelik gökdelene tırmandı. İlk aşamada binanın ilk 113 metrelik, eğimli çelik ve camdan oluşan bölümünü tırmanan Honnold, binadaki ofis çalışanları tarafından ilgiyle takip edildi. Pencerelerde toplanıp fotoğraf çeken ofis çalışanlarının bakışları altında Honnold ikinci aşamaya geçti. 274 metre dikey tırmanıştan oluşan aşama sırasında ABD'li tırmanışçının kalp atış hızı dakikada yaklaşık 165'e çıktığı belirtildi.
"BURASI ÇOK RÜZGARLI"
Tırmanışın son aşamasında rüzgarla mücadelesi artan Honnold, 508 metrelik kulenin tepesine ipsiz ve güvenliksiz çıkarak tırmanışını başarıyla tamamladı. Canlı yayınlanan tırmanışta Honnold, tepeye ulaşınca “Burası çok rüzgarlı, beni duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama ben sizi görebiliyorum, çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı. Taipei 101'in zirvesinde selfie çeken Honnold daha sonra inişe geçti.
MERAKLI TAYVANLILAR İZLEYİŞİ TAKİP ETTİ
Tayvanlıların tezahüratlarıyla takip ettiği Taipei 101 tırmanışı aslında ilk değil. Alain Robert adlı Fransız tırmanışçı 2004 yılında gökdelene tırmanmıştı ancak Robert bu tırmanışı iplerle yapmıştı. İplerle 4 saat süren tırmanışla kıyaslandığında, Alex Honnold'un ipsiz ve güvenlik ağı olmadan yaptığı tırmanış bu açıdan bina için bir ilki oluşturuyor. Ayrıca Honnold tırmanışını büyük bir hızla, 1 saat 32 dakikada gerçekleştirdi.