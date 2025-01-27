51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi

51 yaşındaki Cheryle Brandon, basit bir hazımsızlık ve yutma güçlüğü şikâyetiyle başladığı sağlık sorunlarının, aslında yemek borusu kanseri olduğunu öğrendi. Bu süreç, hem onun hem de bu belirtileri yaşayan pek çok kişi için farkındalık oluşturdu.





