51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi
Hazımsızlık ve yutma güçlüğü şikayeti yaşayan 51 yaşındaki kadın, bu belirtileri önemsemedi. Doktora gittikten sonra öğrendiği gerçekler hayatını tamamen değiştirdi. Bu süreç, hem onun hem de bu belirtileri yaşayan pek çok kişi için farkındalık oluşturdu.
51 yaşındaki Cheryle Brandon, basit bir hazımsızlık ve yutma güçlüğü şikâyetiyle başladığı sağlık sorunlarının, aslında yemek borusu kanseri olduğunu öğrendi. Bu süreç, hem onun hem de bu belirtileri yaşayan pek çok kişi için farkındalık oluşturdu.