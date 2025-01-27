51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi

Hazımsızlık ve yutma güçlüğü şikayeti yaşayan 51 yaşındaki kadın, bu belirtileri önemsemedi. Doktora gittikten sonra öğrendiği gerçekler hayatını tamamen değiştirdi. Bu süreç, hem onun hem de bu belirtileri yaşayan pek çok kişi için farkındalık oluşturdu.

51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi - 1

51 yaşındaki Cheryle Brandon, basit bir hazımsızlık ve yutma güçlüğü şikâyetiyle başladığı sağlık sorunlarının, aslında yemek borusu kanseri olduğunu öğrendi. Bu süreç, hem onun hem de bu belirtileri yaşayan pek çok kişi için farkındalık oluşturdu.


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51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi - 2

DailyMail'de yer alan habere göre; Nisan 2022’de, Brandon asit reflüsü belirtileri gösterdiğini düşündüğü semptomlarla mücadele etmeye başladı. Mide asidini azaltan ilaçlar kullanmaya başladı. Ancak bu tedavi yalnızca kısa süreli bir rahatlama sağladı.


51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi - 3

Kasım ayında, yutma güçlüğü ciddi bir boyuta ulaştı; özellikle et yemesi zorlaştı ve sık sık boğulma hissi yaşadı. Brandon, bu durumla başa çıkabilmek için beslenme şeklini değiştirdi ve yumuşak gıdalarla beslenmeye başladı.

Brandon’ın belirtileri geçmeyince, doktorlar onu endoskopi işlemine yönlendirdi. Bu tetkikte yemek borusunda 6 santimetrelik bir tümör bulundu ve kanserinin ameliyat edilemez olduğu belirtildi. Doktorlar, Brandon’a yalnızca birkaç ay ömrü kaldığını söyledi.


51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi - 4

"Kalbime çok yakın olduğu için ameliyat edemediler. Birkaç ay ömrümün  kaldığını söylediler," diyen Brandon, Şubat 2023’te kemoterapiye başladı. Ancak bu süreçte doktorlar, tedavi sürecinin yalnızca palyatif (rahatlatıcı) bir tedavi olabileceği uyarısında bulundu.

Tedavi sürecinin vücudu üzerindeki etkisi de oldukça zorluydu. "Yolculuğuma başladığımda normal bir kilodaydım, ancak yemek yiyemediğim için hızla zayıfladım," dedi. Brandon, yeterli beslenemediği için beslenme tüpüne ihtiyaç duyduğunu da ekledi.


51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi - 5

İYİLEŞMESİ DOKTORLARI BİLE ŞAŞIRTTI

Haziran ayında yapılan taramalar, Brandon’ın kanserine dair hiçbir iz bulunmadığını ortaya koydu. Bu şaşırtıcı haber, onun ve doktorlarının beklentilerini aştı. Şimdi her altı ayda bir kontrollerine devam ediyor ve kanserden tamamen kurtulmuş görünüyor.

Yaşadığı zorlu deneyimi paylaşan Brandon, benzer belirtiler yaşayan insanları uyardı: "Eğer bir şeylerin yolunda gitmediğini hissediyorsanız, hemen doktora başvurun ve endoskopi yaptırın."


51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi - 6

Yemek borusu kanseri, genellikle geç teşhis edildiği için düşük hayatta kalma oranlarına sahiptir. Bu tür belirtiler, kanser dışında başka rahatsızlıklarla ilişkilendirilebilse de erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğu vurgulanmaktadır.

51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi - 7

YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

Yemek borusu kanserinin olası belirtileri arasında:

  • Yutma güçlüğü
  • Mide bulantısı
  • Mide ekşimesi veya asit reflüsü
  • Aşırı geğirme
  • Sürekli öksürük veya seste değişiklik
  • İştah kaybı ve ani kilo kaybı
Bu belirtilerin görülmesi durumunda mutlaka bir uzmana başvurulması gerektiği belirtiliyor.


51 yaşındaki kadın 2 işareti önemsemediğine pişman oldu: Doktorlar birkaç ay ömrünün kaldığını söyledi - 8

Brandon, yaşadığı bu deneyimin kendisine hayata karşı daha minnettar olmayı öğrettiğini söyledi: "Kanser, bana daha mütevazı olmayı ve hayatı takdir etmeyi öğretti."

Bu tür hikâyeler, erken teşhisin önemini vurgularken, benzer belirtileri yaşayanların bir an önce doktora başvurmalarını teşvik ediyor.

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