53 yaşındaki kadın bir anda kör oldu: 20 yıldır lens kullanıyordu

Uzmanlar, yüzme, duş alma veya sıcak su banyosu yaparken kontakt lens kullanmanın amibin lens ile kornea arasında sıkışmasına ve göze zarar vermesine neden olabileceğini belirtiyor. Parazit, korneada bir aşınma veya çizik yoluyla göze girerek zamanla görme kaybına yol açabiliyor.



Teşhisin ardından Cronin, 7 Ağustos 2024'te New York'taki Stony Brook Üniversitesi Hastanesi'nde 48 gün boyunca tedavi gördü ve Eylül 2024'te kornea nakli oldu. Ancak vücudu nakli reddetti ve görme kaybı devam etti. Şu anda ikinci bir kornea nakli bekliyor.



Gözüne ait görüntüler, bir zamanlar açık mavi olan gözünün enfeksiyon nedeniyle bulanıklaştığını ve göz bebeğinin büyüdüğünü gösteriyor.





