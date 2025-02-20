53 yaşındaki kadın bir anda kör oldu: 20 yıldır lens kullanıyordu

ABD'de 53 yaşındaki yüzme öğretmeni Maureen Cronin, kontakt lens kullanımı sırasında yaptığı bir hata nedeniyle korneasına yerleşen parazitler sonucu görme yetisini kaybetti. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle mesleğini de bırakmak zorunda kaldı.

53 yaşındaki kadın bir anda kör oldu: 20 yıldır lens kullanıyordu - 1

Olay, Haziran 2024'te, bir grup çocuğa yüzme dersleri verdiği sırada gerçekleşti. Daha önce de defalarca yaptığı gibi lensleri takılı halde suyun altına girerek öğrencilerine yüzme teknikleri gösteriyordu. Ancak kısa süre içinde sağ gözünde dayanılmaz bir ağrı hissetmeye başladı.


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53 yaşındaki kadın bir anda kör oldu: 20 yıldır lens kullanıyordu - 2

YANLIŞ TEŞHİSLER TEDAVİ SÜRECİNİ DEĞİŞTİRDİ

Cronin, başlangıçta gözüne "kum kaçtığını" düşünerek doktora başvurdu. Doktor, korneada yırtık olduğunu düşünerek göz damlası yazdı. Ancak rahatsızlığı gün geçtikçe kötüleşti ve farklı uzmanlara gitmesine rağmen yanlış teşhisler alarak farklı ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldı.

Bir ay sonrasında nihayet bir uzman, Cronin'e "akantamoeba keratiti (AK)" tanısı koydu. Bu, tatlı su, havuz ve toprak gibi ortamlarda bulunan tek hücreli bir amibin neden olduğu ciddi bir göz enfeksiyonuydu.


53 yaşındaki kadın bir anda kör oldu: 20 yıldır lens kullanıyordu - 3

Uzmanlar, yüzme, duş alma veya sıcak su banyosu yaparken kontakt lens kullanmanın amibin lens ile kornea arasında sıkışmasına ve göze zarar vermesine neden olabileceğini belirtiyor. Parazit, korneada bir aşınma veya çizik yoluyla göze girerek zamanla görme kaybına yol açabiliyor.

Teşhisin ardından Cronin, 7 Ağustos 2024'te New York'taki Stony Brook Üniversitesi Hastanesi'nde 48 gün boyunca tedavi gördü ve Eylül 2024'te kornea nakli oldu. Ancak vücudu nakli reddetti ve görme kaybı devam etti. Şu anda ikinci bir kornea nakli bekliyor.

Gözüne ait görüntüler, bir zamanlar açık mavi olan gözünün enfeksiyon nedeniyle bulanıklaştığını ve göz bebeğinin büyüdüğünü gösteriyor.


53 yaşındaki kadın bir anda kör oldu: 20 yıldır lens kullanıyordu - 4

"ARTIK SUYA YAKLAŞMAK BENİ KORKUTUYOR"

Yaşadıklarını anlatan Cronin, "Yeni insanlarla tanışmak istemiyorum, insanlar gözümü gördüklerinde ne düşünüyorlar diye kaygı duyuyorum. Artık suyun yakınında olmaktan korkuyorum, hatta duşa bile gözlüklerimle giriyorum" dedi.

Doktorlar, korneasında yüksek seviyede parazit aktivitesi tespit etti ve bu nedenle bir an önce naklin yenilenmesi gerektiğini açıkladı.


53 yaşındaki kadın bir anda kör oldu: 20 yıldır lens kullanıyordu - 5

Yaklaşık 20 yıldır kontakt lens kullandığını belirten Cronin, "Havuzda lens takmamam gerektiğini bana kimse söylemedi" diyerek farkındalık oluşturmak istediğini belirtti.

Cronin, şu uyarıda bulundu: "Bu hastalık yaygın olarak bilinmiyor ve çoğu zaman yanlış teşhis ediliyor. Kontakt lens kullanan herkesin suya temas konusunda dikkatli olması gerekiyor. Yağmur yağdığında bile lens kullanmamaya özen gösterin."

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