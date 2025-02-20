53 yaşındaki kadın bir anda kör oldu: 20 yıldır lens kullanıyordu
ABD'de 53 yaşındaki yüzme öğretmeni Maureen Cronin, kontakt lens kullanımı sırasında yaptığı bir hata nedeniyle korneasına yerleşen parazitler sonucu görme yetisini kaybetti. Yaşadığı sıkıntılar nedeniyle mesleğini de bırakmak zorunda kaldı.
Olay, Haziran 2024'te, bir grup çocuğa yüzme dersleri verdiği sırada gerçekleşti. Daha önce de defalarca yaptığı gibi lensleri takılı halde suyun altına girerek öğrencilerine yüzme teknikleri gösteriyordu. Ancak kısa süre içinde sağ gözünde dayanılmaz bir ağrı hissetmeye başladı.