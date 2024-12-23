53 yıl sonra bulunan kayıp uçağın gizemi: Çözülemeyen son mesaj!
Havacılık tarihinin en gizemli olaylarından biri, 2 Ağustos 1947'de gerçekleşti. British South American Airways’a ait Stardust uçağı, Arjantin'den Şili’ye doğru uçarken radardan kayboldu ve o günden sonra hiçbir iz bulunamadı. 53 yıl sonra, And Dağları'nda bulunan enkaz, bu gizemin çözülmesinde önemli bir rol oynadı. Peki, Stardust’ın kayboluşu ve sonrasında ortaya çıkan gizemli mesaj ne anlama geliyordu? İşte bu ilginç olayın tüm ayrıntıları.
Havacılık tarihi, birbirinden garip olaylarla dolu. Bunlardan birisi de, 53 yıl sonra bulunan kayıp uçak Stardust’tır