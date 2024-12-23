53 yıl sonra bulunan kayıp uçağın gizemi: Çözülemeyen son mesaj!

Havacılık tarihinin en gizemli olaylarından biri, 2 Ağustos 1947'de gerçekleşti. British South American Airways’a ait Stardust uçağı, Arjantin'den Şili’ye doğru uçarken radardan kayboldu ve o günden sonra hiçbir iz bulunamadı. 53 yıl sonra, And Dağları'nda bulunan enkaz, bu gizemin çözülmesinde önemli bir rol oynadı. Peki, Stardust’ın kayboluşu ve sonrasında ortaya çıkan gizemli mesaj ne anlama geliyordu? İşte bu ilginç olayın tüm ayrıntıları.

53 yıl sonra bulunan kayıp uçağın gizemi: Çözülemeyen son mesaj! - 1

Havacılık tarihi, birbirinden garip olaylarla dolu. Bunlardan birisi de, 53 yıl sonra bulunan kayıp uçak Stardust’tır

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53 yıl sonra bulunan kayıp uçağın gizemi: Çözülemeyen son mesaj! - 2

GİZEMLİ SON MESAJ: STENDEC

2 Ağustos 1947’de, Stardust uçağı Buenos Aires’ten Şili’nin Santiago kentine gitmek üzere havalandı.

Kaptan Reginald Cook'un komutasındaki uçak, Arjantin'den Şili’ye yapacağı dört saatlik yolculuğa çıkarken, zorlu hava koşullarıyla mücadele ediyordu.

Ancak, uçağın son gönderdiği mesajda yer alan “STENDEC” kelimesi, tüm havacılık dünyasında hala çözülmemiş bir gizem olarak kalmaya devam ediyor.

53 yıl sonra bulunan kayıp uçağın gizemi: Çözülemeyen son mesaj! - 3

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ TEORİSİ

Uçak radardan kaybolduktan sonra yıllarca hiçbir iz bulunamadı. İlk başta, kazanın nedeni olarak mekanik arıza veya pilot hatası öne sürülse de, bazıları uçakla ilgili daha sıra dışı teoriler geliştirdi.

Bazı iddialara göre, Stardust Bermuda Şeytan Üçgeni'ne düşmüş ve kaybolmuştu. Ancak, gerçek çok daha farklıydı.

53 yıl sonra bulunan kayıp uçağın gizemi: Çözülemeyen son mesaj! - 4

53 YIL SONRA BULUNAN ENKAZ

2000 yılında, Tupungato Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, buzulların altında bir uçağın enkazına rastladı.

Yapılan incelemeler, enkazın Stardust uçağına ait olduğunu ortaya koydu. 53 yıl sonra, And Dağları'nın soğuk havası, uçak parçalarını ve insan kalıntılarını sanki dün olmuş gibi korumuştu. 

53 yıl sonra bulunan kayıp uçağın gizemi: Çözülemeyen son mesaj! - 5

KAZANIN NEDENİ VE ÇÖZÜLEMEYEN MESAJ 

Yapılan araştırmalar, uçağın çarpma anından sonra meydana gelen çığın, kazanın yıllarca bulunmamasına neden olduğunu ortaya koydu.

Enkazda yapılan incelemeler, kazanın bir "araziye kontrollü uçuş" (CFIT) hatası olduğunu gösterdi. Ancak, STENDEC mesajının anlamı hala çözülemiyor.

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