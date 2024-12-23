53 yıl sonra bulunan kayıp uçağın gizemi: Çözülemeyen son mesaj!

BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ TEORİSİ

Uçak radardan kaybolduktan sonra yıllarca hiçbir iz bulunamadı. İlk başta, kazanın nedeni olarak mekanik arıza veya pilot hatası öne sürülse de, bazıları uçakla ilgili daha sıra dışı teoriler geliştirdi.

Bazı iddialara göre, Stardust Bermuda Şeytan Üçgeni'ne düşmüş ve kaybolmuştu. Ancak, gerçek çok daha farklıydı.