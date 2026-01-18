54 yıl sonra insanlık Ay'a geri dönüyor

NASA 2017'de temellerini attığı Artemis programında ikinci kez Ay'a bir uzay aracı gönderiyor. Ancak bu seferi önemli kılan 4 astronotun da Ay'a gidecek olması.

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen adlı astronotlar 10 gün sürecek yolculuğa çıkacak isimler olarak açıklandı. Yolculuğun şimdilik planlanan fırlatma tarihi Türkiye saatiyle 7 Şubat 2026'da saat 05:41 (ABD Saatiyle 6 Şubat, 21:41) olarak açıklandı.

Victor Glover'ın Afrika-Amerikalı olması nedeniyle ilk kez bir Afrika-Amerikalı Dünya yörüngesi dışına çıkmış olacak.