54 yıl sonra insanlık Ay'a geri dönüyor
18.01.2026 13:53
Erdem Güzel
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, yeni Ay'a gidiş programı Artemis'in çalışmalarını sürdürüyor. "Artemis 2" ekibini Ay yörüngesine götürecek roket hazırlandı ve fırlatma üssüne götürüldü. Planlanan fırlatma tarihi 6 Şubat.
GÖREVİN ADI "ARTEMİS 2"
NASA 2017'de temellerini attığı Artemis programında ikinci kez Ay'a bir uzay aracı gönderiyor. Ancak bu seferi önemli kılan 4 astronotun da Ay'a gidecek olması.
Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen adlı astronotlar 10 gün sürecek yolculuğa çıkacak isimler olarak açıklandı. Yolculuğun şimdilik planlanan fırlatma tarihi Türkiye saatiyle 7 Şubat 2026'da saat 05:41 (ABD Saatiyle 6 Şubat, 21:41) olarak açıklandı.
Victor Glover'ın Afrika-Amerikalı olması nedeniyle ilk kez bir Afrika-Amerikalı Dünya yörüngesi dışına çıkmış olacak.
ARTEMİS 2 NE YAPACAK?
Dörtlü bu görevde Ay'a inmeyecek ve yörüngede kalacak.
Yüzeye yaklaşık 4 bin 600 km yaklaşmayı planlayan ekip uzay aracını yörüngede test edecekler. Artemis'in gelecek programlarında Ay'a iniş planlamasından dolayı bu uçuş bir “öncü görev” niteliğinde.
Bu süre zarfında mürettebat, uzay aracının yaşam destek sistemlerinin çeşitli kontrollerini gerçekleştirecek ve uzayda buluşma gibi daha sonraki görevlerde yapılacak manevraları test edecek.
Bu görevin ardından Ay'ın yerçekimini kullanarak Dünya'ya doğru kendini atacak olan "Artemis 2", görevin 10. gününde Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak.
1972'DEN BERİ İLK KEZ
En son Aralık 1972'de Apollo 17 görevi sırasında 3 astronot Ay'a gitmiş ve ikisi Ay'a ayak basmıştı. 1972'den beri defalarca Ay'a uydu gönderilmesine rağmen bir insan gitmemiş, yeni Ay programı ne zaman olacak sorusu uzun süre gündemde kalmıştı.
NASA bu soruları 2017'de başlattığı programla cevaplandırmaya başlayarak 54 yıl sonra ilk kez Ay yoluna çıkmayı planlıyor.
1968'de ilk kez Apollo 8 ile Ay'a yaklaşan insanoğlu 1969'da Apollo 11 ile ayak basmış, 1972'den beri ise oraya gitmemişti.
Artemis 2'nin astronotlarının yörüngedeki görevinin ardından asıl önemli görev Artemis 3 olacak. NASA'nın planına göre 2027'nin ortalarında olması planlanan bu görevde 1972'den beri ilk kez Ay'a ayak basılması hedefleniyor.