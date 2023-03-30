55 bin yıl önce Dünya'ya düşen göktaşından lüks çanta: 40 bin euroluk fiyatı ile gündemde

Bir Fransız tasarımcı gerçek bir göktaşından yapılmış lüks bir el çantasını piyasaya sürdü. “Mini Meteorite Swipe Bag” adlı çanta Fransız moda markası Coperni tarafından üretildi ve 40 bin eurodan (830 bin lira) satışa çıkarıldı.
Sınırlı sayıda üretilen ürün, 1968 yılında Fransa'nın güneyinde bulunan ve 55 bin yıl önce Dünya'ya düşen Ay taşı ve reçineden üretildi.
Coperni, kayışın üst kısmından alt kısmına kadar 23 cm ölçülerindeki tasarımın “arkeoloji, tasarım ve klasik ile ilkel sanatı ustaca birleştirdiğini” iddia etti. Marka, insanların içinde ne taşıdıklarını görmelerini sağlayan, tamamen şeffaf camdan yapılmış bir el çantasını da daha önce 2 bin 200 euro (45 bin lira) karşılığında piyasaya sürmüştü.
Coperni'nin elinde kaç adet meteorit çanta olduğu belli değil, ancak marka ürünün “ısmarlama olması” nedeniyle iade edilemeyeceği konusunda uyardı. Şirket,satılan her göktaşı çantanın birbirlerinden “'biraz farklılık göstereceğini” ancak orijinallik sertifikasıyla birlikte geleceğini belirtti.
Coperni’nin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Her parça özel olarak el işçiliğe üretildi. Bu nedenle şekli resimdekinden biraz farklı olabilir. Meteorit her sipariş için ayrı ayrı tedarik edilecek ve meteoritin Dünya'ya düştüğü yere bağlı olarak çeşitli yerlerden gelebilecektir.” ifadeleri kullanıldı.
Diğer taraftan, Coperni'nin yeni çantası sosyal medyada paylaşıldığında karışık bir tepkiyle karşılandı. Bir Instagram kullanıcısı çantayı 'ikonik' olarak nitelendirirken, bir diğeri 'Çakmaktaşlar için alışveriş çantası' olarak adlandırdı. Kullanıcıların çoğu çantanın fiyatını fazla bulurken birisi de "Annemin eski terliklerinin için görününen bir çanta için 40 bin euro mu istiyorsunuz?" yazdı.
Öte yandan, çantanın göktaşından yapılmış olmasına rağmen 1,8 kilogram ağırlığında olduğunu ve ortalama bir el çantasına göre daha hafif olduğu kaydedildi. Çantada kullanılan Ay taşının İtalya'da elle işlendiği ve İtalyan fabrika Semar tarafından çantaya monte edildiği aktarıldı.
Ancak, Coperni'nin göktaşını nasıl elde ettiği ya da Fransa'da keşfedilmesinden bu yana geçen 55 yıl içinde nerede olduğu bilinmiyor. Coperni'nin taşı bir müzeden ya da özel bir koleksiyoncudan satın almış olması mümkün olabilir.
“Mini Meteorite Swipe Bag”, Coperni'nin bu ayın başlarında Paris'te görücüye çıkan 2023 sonbahar-kış koleksiyonunun bir parçasını oluşturuyor. Coperni modellerine podyumda, ABD'li Boston Dynamics firması tarafından üretilen robot köpek Spot da eşlik etmişti.