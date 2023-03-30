55 bin yıl önce Dünya'ya düşen göktaşından lüks çanta: 40 bin euroluk fiyatı ile gündemde

SOSYAL MEDYADA KARIŞIK TEPKİLER ALDI

Diğer taraftan, Coperni'nin yeni çantası sosyal medyada paylaşıldığında karışık bir tepkiyle karşılandı. Bir Instagram kullanıcısı çantayı 'ikonik' olarak nitelendirirken, bir diğeri 'Çakmaktaşlar için alışveriş çantası' olarak adlandırdı. Kullanıcıların çoğu çantanın fiyatını fazla bulurken birisi de "Annemin eski terliklerinin için görününen bir çanta için 40 bin euro mu istiyorsunuz?" yazdı.