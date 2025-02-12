58 yaşındaki kadın belirtileri görmezden geldi ama hayatı değişti: Menopoz mu yoksa kanser mi?

58 yaşındaki Dawn Willis, yaşadığı vajinal kanamayı menopozun doğal bir süreci olarak değerlendirdi. Ancak karnındaki şişlik fark edilir hale geldiğinde doktora başvurdu ve ileri evre rahim kanseri teşhisi konuldu. Uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen Willis, kadınları menopoz sonrası kanamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

58 yaşındaki kadın belirtileri görmezden geldi ama hayatı değişti: Menopoz mu yoksa kanser mi? - 1

Menopoz, kadınların hormonal değişimler nedeniyle sıcak basmaları, gece terlemeleri, vajinal kuruluk ve ruh hali dalgalanmaları gibi semptomlar yaşadığı doğal bir dönemdir. Ancak bazı belirtiler, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.

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58 yaşındaki kadın belirtileri görmezden geldi ama hayatı değişti: Menopoz mu yoksa kanser mi? - 2

Willis, yaklaşık bir yıl boyunca süren vajinal kanamayı önemsemedi ve bunu menopozla ilişkilendirdi. Fakat karnındaki şişlik belirginleştiğinde ailesinin ısrarı üzerine doktora gitti. Yapılan tetkikler sonucunda rahminin iç zarında gelişen kanserli hücreler tespit edildi ve ileri evre rahim kanseri teşhisi konuldu.


58 yaşındaki kadın belirtileri görmezden geldi ama hayatı değişti: Menopoz mu yoksa kanser mi? - 3

MENOPOZ SONRASI KANAMAYI GÖZ ARDI ETMEYİN

National University Cancer Institute Singapore’un verilerine göre, rahim kanseri genellikle 50’li ve 60’lı yaşlardaki kadınlarda teşhis ediliyor. Bu hastalık, erken evrede belirti verdiğinde teşhis edilirse tedavi şansı oldukça yüksek. Ancak Willis gibi hastalar, menopoz döneminde yaşadıkları değişimleri doğal kabul ederek, semptomları göz ardı edebiliyor.


58 yaşındaki kadın belirtileri görmezden geldi ama hayatı değişti: Menopoz mu yoksa kanser mi? - 4

Menopoz sonrası kanama her zaman kanser belirtisi olmasa da ciddi hastalıkların işareti olabilir. Uzmanlar, bu tür kanamaların rahim polipleri, endometriyal hiperplazi veya rahim kanseri gibi durumlara bağlı olabileceğini belirtiyor. Özellikle rahim kanseri vakalarının %90’ında vajinal kanama görülüyor. Bu nedenle, menopoz sonrası beklenmeyen her türlü kanamanın mutlaka tıbbi değerlendirmeden geçmesi gerektiği vurgulanıyor.


58 yaşındaki kadın belirtileri görmezden geldi ama hayatı değişti: Menopoz mu yoksa kanser mi? - 5

“DAHA ERKEN KONTROLE GİTSEYDİM, BAĞIRSAK SORUNU YAŞAMAZDIM”

Willis, teşhisin ilk şokunu atlattıktan sonra tedavi sürecine odaklandı ve hastalığı yenmeyi başardı. Ancak geç teşhis nedeniyle bağırsak delinmesi yaşadı ve bu durum, yaşam kalitesini etkileyen bir sonuç doğurdu. Yine de, sağlığına kavuştuğu için minnettar olduğunu belirterek, kadınlara şu mesajı verdi:

58 yaşındaki kadın belirtileri görmezden geldi ama hayatı değişti: Menopoz mu yoksa kanser mi? - 6


"Eğer belirtileri daha erken ciddiye alsaydım, belki bu kadar büyük bir ameliyat geçirmek zorunda kalmayacaktım. Stomamla yaşamayı öğrendim ama bu süreçten geçmemek mümkün olabilirdi. Bu yüzden kadınlara sesleniyorum: Lütfen menopoz sonrası herhangi bir kanamayı ciddiye alın ve doktorunuza danışın."

Willis, erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak, menopoz sonrası kanamaları göz ardı eden kadınlara bilinçli hareket etmeleri çağrısında bulundu.

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