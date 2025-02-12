58 yaşındaki kadın belirtileri görmezden geldi ama hayatı değişti: Menopoz mu yoksa kanser mi?
58 yaşındaki Dawn Willis, yaşadığı vajinal kanamayı menopozun doğal bir süreci olarak değerlendirdi. Ancak karnındaki şişlik fark edilir hale geldiğinde doktora başvurdu ve ileri evre rahim kanseri teşhisi konuldu. Uzun bir tedavi sürecinin ardından hastalığı yenen Willis, kadınları menopoz sonrası kanamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Menopoz, kadınların hormonal değişimler nedeniyle sıcak basmaları, gece terlemeleri, vajinal kuruluk ve ruh hali dalgalanmaları gibi semptomlar yaşadığı doğal bir dönemdir. Ancak bazı belirtiler, ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir.