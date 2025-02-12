58 yaşındaki kadın belirtileri görmezden geldi ama hayatı değişti: Menopoz mu yoksa kanser mi?



"Eğer belirtileri daha erken ciddiye alsaydım, belki bu kadar büyük bir ameliyat geçirmek zorunda kalmayacaktım. Stomamla yaşamayı öğrendim ama bu süreçten geçmemek mümkün olabilirdi. Bu yüzden kadınlara sesleniyorum: Lütfen menopoz sonrası herhangi bir kanamayı ciddiye alın ve doktorunuza danışın."



Willis, erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak, menopoz sonrası kanamaları göz ardı eden kadınlara bilinçli hareket etmeleri çağrısında bulundu.