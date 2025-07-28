58 yaşındaki kadın kanser olduğunu öğrendi: Nedeni vücudundaki dövmeler mi?

Lenfoma teşhisi konulan Melanie Rushforth, dövmeler ile kanser arasında olası bir bağ olduğunu öğrenince hayatını yeniden sorgulamaya başladı.

58 yaşındaki kadın kanser olduğunu öğrendi: Nedeni vücudundaki dövmeler mi? - 1

The Sun'da yer alan habere göre; 2005 ile 2016 yılları arasında dört dövme yaptıran 58 yaşındaki Melanie Rushforth, dövme mürekkebinin kanser riskini artırabileceğini gösteren bilimsel araştırmaları öğrendikten sonra, “Bunu kendime mi yaptım?” sorusunu kendine sormadan edemiyor. Lenfoma teşhisi alan Rushforth’un deneyimi, dövme ile kanser arasında olası bir ilişkiyi tartışmaya açıyor.

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58 yaşındaki kadın kanser olduğunu öğrendi: Nedeni vücudundaki dövmeler mi? - 2

Rushforth’un dövmeleri, onun için sadece birer estetik tercih değil; sol kolundaki kalp dövmesi ailesine duyduğu sevgiyi, sağ omzundaki gül dövmesi ise annesi Margaret’i simgeliyor. Ancak mart ayında Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yayımlanan çarpıcı bir araştırma, dövme yaptıran kişilerde lenfoma dahil bazı kanser türlerine yakalanma riskinin yüzde 170'e kadar artabileceğini ortaya koydu.

58 yaşındaki kadın kanser olduğunu öğrendi: Nedeni vücudundaki dövmeler mi? - 3

Nisan ayında lenfoma teşhisi konulan Melanie, yaşadığı süreci şöyle anlatıyor: “Şubat ayında boynumda bir şişlik fark ettim. Önce önemsemedim ama tiroidim düşük olduğu için kontrol ettirmek istedim. İlk testler temiz çıktı, doktor fazla endişelenmedi. Şişlik geçince kontrole de gitmedim.” Ancak birkaç hafta sonra şişlik, daha büyük ve ağrılı bir şekilde geri döndü. Yeni testler ve yapılan taramalar sonucu Melanie’ye lenfoma teşhisi kondu.

Melanie, yaşadığı bu beklenmedik durumun ardından dövmeler ve kanser arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladı. Google’da yaptığı aramalar, onu Güney Danimarka Üniversitesi’nde yardımcı doçent Signe Bedsted Clemmensen’in yürüttüğü çalışmaya götürdü. Clemmensen’in araştırmasına göre, özellikle avuç içinden büyük dövmelere sahip kişilerde lenfoma riski yüzde 140, cilt kanseri riski ise yüzde 60 artıyor.

Clemmensen, dövme mürekkebinin yalnızca ciltte kalmadığını, lenf düğümlerinde birikebildiğini ve bunun da uzun vadede kronik iltihaplanmalara, dolayısıyla anormal hücre büyümesine yol açabileceğini belirtiyor. “Bu, nedenselliği kanıtlamasa da ciddiye alınması gereken bir bağlantı. Dövmelerin uzun vadeli sağlık etkileri üzerine daha fazla araştırma yapılması gerekiyor,” diyor.

58 yaşındaki kadın kanser olduğunu öğrendi: Nedeni vücudundaki dövmeler mi? - 4


Lenfoma tedavisi devam eden Melanie, araştırmaların ardından yeni dövme planlarını iptal ettiğini söylüyor. “Küllerinden yeniden doğan bir anka kuşu dövmesi yaptırmak istiyordum. Hayatta kalmayı ve yeniden doğuşu simgeliyordu. Ama bu çalışmayı okuduktan sonra hiçbir şey yaptırmayacağım,” diyor.

Melanie’nin eşi Ian ile birlikte yaptığı araştırmalar, onun için oldukça sarsıcı olmuş: “Dövmelerle kanser arasındaki potansiyel bağlantıyı okurken titriyordum. 'Bunu kendime ben mi yaptım?' diye düşündüm. Bu, zaten zor olan sürecime bir kat daha stres ekledi.”


58 yaşındaki kadın kanser olduğunu öğrendi: Nedeni vücudundaki dövmeler mi? - 5

UZMANLAR TEMKİNLİ: KANITLAR HENÜZ YETERSİZ

Cancer Research UK'den sağlık bilgileri yöneticisi Dr. Rachel Orritt ise henüz kesin bir kanıt olmadığını vurguluyor. “Dövmelerin kanser riskini artırdığına dair yeterli bilimsel veri yok. Mürekkep içerikleri çok çeşitli olduğu için etkilerini net olarak anlamak zor,” diyor. Ancak Dr. Orritt, kanıtlanmış riskleri azaltmak için sigarayı bırakmak, sağlıklı kiloda kalmak ve güneşten korunmak gibi önlemlerin önemini hatırlatıyor.


58 yaşındaki kadın kanser olduğunu öğrendi: Nedeni vücudundaki dövmeler mi? - 6

Clemmensen ise kişisel tercihlere saygı duyulması gerektiğini ancak bireylerin bilinçli kararlar alabilmesi için güvenilir bilgiye ulaşmasının şart olduğunu belirtiyor: “Tıpkı sigara, alkol ya da işlenmiş gıdalar gibi, dövme de sağlık açısından potansiyel riskler barındırabilir. Amacımız insanları korkutmak değil, bilgilendirmek.”

Melanie Rushforth için bu süreç, hem fiziksel hem de duygusal bir sınav. Ancak yaşadıkları, dövme yaptırmak isteyen pek çok kişiye de önemli bir uyarı niteliğinde.

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