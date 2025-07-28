58 yaşındaki kadın kanser olduğunu öğrendi: Nedeni vücudundaki dövmeler mi?

Nisan ayında lenfoma teşhisi konulan Melanie, yaşadığı süreci şöyle anlatıyor: “Şubat ayında boynumda bir şişlik fark ettim. Önce önemsemedim ama tiroidim düşük olduğu için kontrol ettirmek istedim. İlk testler temiz çıktı, doktor fazla endişelenmedi. Şişlik geçince kontrole de gitmedim.” Ancak birkaç hafta sonra şişlik, daha büyük ve ağrılı bir şekilde geri döndü. Yeni testler ve yapılan taramalar sonucu Melanie’ye lenfoma teşhisi kondu.



Melanie, yaşadığı bu beklenmedik durumun ardından dövmeler ve kanser arasındaki bağlantıyı araştırmaya başladı. Google’da yaptığı aramalar, onu Güney Danimarka Üniversitesi’nde yardımcı doçent Signe Bedsted Clemmensen’in yürüttüğü çalışmaya götürdü. Clemmensen’in araştırmasına göre, özellikle avuç içinden büyük dövmelere sahip kişilerde lenfoma riski yüzde 140, cilt kanseri riski ise yüzde 60 artıyor.



Clemmensen, dövme mürekkebinin yalnızca ciltte kalmadığını, lenf düğümlerinde birikebildiğini ve bunun da uzun vadede kronik iltihaplanmalara, dolayısıyla anormal hücre büyümesine yol açabileceğini belirtiyor. “Bu, nedenselliği kanıtlamasa da ciddiye alınması gereken bir bağlantı. Dövmelerin uzun vadeli sağlık etkileri üzerine daha fazla araştırma yapılması gerekiyor,” diyor.



