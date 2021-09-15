6 milyon dolar değerindeki altın tuvaletten iki yıldır haber yok

ÇOKTAN ERİTİLMİŞ OLABİLİR

Thames Vadisi Polis ve Suç Komiseri Matthew Barber, altın klozeti kurtarmanın zor olacağını belirterek, "O tuvaleti bir daha görebilecek miyiz? Dürüst olmak gerekirse altının çoktan eritildiğini düşünüyorum. Eğer o kadar büyük miktarda altınınız varsa, onu öyle ya da böyle elden çıkarmak istersiniz. Onu kurtarabilirsek harika olur ama eskisi gibi bulacağımıza inanmıyorum” diye konuştu.

Öte yandan, sanat detektifi Charley Hill de altın klozetin çalınmasının ardından, tuvaletin kesileceğini, eritileceğini ve altının satılacağını düşündüğünü söylemişti. Hill daha önce 1994 yılında Oslo’daki bir müzeden çalınan Edvard Munch'un The Scream'inin adlı tablosunun bulunmasına yardım etmişti.