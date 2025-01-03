6 saatlik çatışma tutuklamayı engelledi: Güney Kore'de siyasi kriz büyüyor
Güney Kore'de başarısız sıkıyönetim girişimi sonrası siyasi kriz büyüdü. Görevden alınan devlet başkanı Yoon Suk Yeol'u tutuklamaya giden polisler, destekçilerinin eylemi nedeniyle operasyondan vazgeçmek zorunda kaldı.
Güney Kore başkanlık korumaları ve askeri birlikler, 6 saat süren gergin bir çatışmada, görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'u tutuklanmasını engelledi.
Yoon, Güney Kore'yi şaşkına çeviren ve görevdeki bir başkan için ilk kez tutuklama emri çıkarılmasına yol açan 3 Aralık'taki sıkıyönetim teklifi nedeniyle ayaklanma suçundan cezai soruşturma altında.
Üst Düzey Yetkililer için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO) yaptığı açıklamada, “Devam eden açmaz nedeniyle tutuklama emrinin uygulanmasının neredeyse imkansız olduğuna karar verildi” dedi.