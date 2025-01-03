6 saatlik çatışma tutuklamayı engelledi: Güney Kore'de siyasi kriz büyüyor

Görevi engelleme, Güney Kore devlet başkanının dokunulmazlığının bulunmadığı az sayıdaki suçlamadan biri.

Yoon'un sorgulanmak üzere birden fazla kez çağrılmasına rağmen gelmemesi üzerine salı günü bir mahkeme tarafından onaylanan tutuklama emri 6 Ocak'a kadar geçerli.

Tutuklama girişiminin askıya alınmasının ardından bir açıklama yapan Yoon'un hukuk ekibi, CIO'nun ayaklanmayı soruşturma yetkisi olmadığını ve hassas bir güvenlik bölgesinde yasadışı bir emri uygulamaya çalışmasının üzücü olduğunu bildirdi.