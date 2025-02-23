6 soruda Almanya'daki tarihi seçim ve aşırı sağın yükselişi
Almanya, bugün erken genel seçimler için sandık başına gidiyor. Hıristiyan Demokratların sandıktan birinci çıkması beklenirken; anketlere göre aşırı sağcı AfD'nin federal seçimlerde ilk kez ikinci sıraya yerleşeceği öngörülüyor. Bu seçimlerde Almanya'da aşırı sağa savaş sonrası rekor düzeyde destek gösterilmesi bekleniyor. Federal seçimlerde ilk kez bu denli yükselişe geçen AfD, dünyanın en zengin insanı Elon Musk ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in desteğiyle de gündemden düşmüyor. İşte Almanya tarihinin en kritik seçimlerinden biri hakkında bildiğimiz her şey...
Almanya’da bugün yapılacak erken genel seçim, aşırı sağın gölgesinde gerçekleşiyor.
Erken seçimler öncesinde özellikle Suriyeli ve Afgan göçmenlerin ülkelerine dönmesi en önemli vaatlerden biri konumunda.
Peki ülke tarihinin en kritik seçimlerinden biri hakkında neler biliyoruz?