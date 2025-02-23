6 soruda Almanya'daki tarihi seçim ve aşırı sağın yükselişi

ANKETLER NEYİ GÖSTERİYOR?

Son seçim anketlerine göre AfD, yaklaşık yüzde 20 oy oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Parti, dört yıl öncesine kıyasla oylarını iki katına çıkarmış durumda.

Almanya’nın muhafazakar Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hıristiyan Sosyal Birliği (CSU) koalisyonu ise yüzde 30’un hemen altında bir oy oranı ile birinci sırada bulunuyor.

Mevcut iktidar partisi Sosyal Demokratlar (SPD) ise son yıllarda ciddi bir düşüş yaşadı ve şu anda yüzde 15 seviyelerinde seyrediyor.