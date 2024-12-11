6 soruda Golan Tepeleri: İsrail'in Suriye'yi işgali hakkında ne biliyoruz?
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesini fırsat gören İsrail, Golan Tepeleri'nde tampon bölge sınırlarını belirleyen anlaşmanın "çöktüğünü" iddia ederek işgalini genişletiyor. Peki Golan tepeleri nerede ve kime ait? 1974'te imzalanan anlaşma ne ifade ediyor? İşte 6 soruda Golan Tepeleri'ne dair bildiklerimiz...
İsrail, Beşar Esad rejiminin yıkılmasını fırsat bilerek, Suriye’ye ait Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgede işgal ettiği alanı genişletiyor.
Başbakan Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın çöktüğünü iddia ediyor.