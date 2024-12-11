6 soruda Golan Tepeleri: İsrail'in Suriye'yi işgali hakkında ne biliyoruz?

Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı’na yaptığı ziyaret esnasında 8 Aralık'ta çektiği video mesajda, "Bu bölge yaklaşık 50 yıldır 1974 yılında üzerinde anlaşmaya varılan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması uyarınca bir tampon bölge olarak kontrol ediliyordu. Bu anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti" dedi.

Netanyahu, bölgedeki varlıklarının geçici olduğunu öne sürerek bunun uygun bir düzenleme yapılana kadar bu şekilde devam edeceğini söyledi.

Peki Golan Tepeleri neden bu kadar önemli?