6 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, koruyucu ailesinin bahçesinden çıktı

ABD'nin Kansas eyaletindeki bir evin bahçesinde, 4 yıl önce öldüğü tahmin edilen bir kız çocuğu cesedi bulundu.

6 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, koruyucu ailesinin bahçesinden çıktı - 1

Çürüdüğü için ölüm nedeni belirlenemeyen cesedin, 6 yaşındaki Kennedy Jean Schroer'a ait olduğu ortaya çıktı. Schroer'ın cansız bedeni, koruyucu ailesinin evinin bahçesinde bulundu.





DÜNYA HABERLERİ

6 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, koruyucu ailesinin bahçesinden çıktı - 2

Adli tıp uzmanları, ceset üzerinde detaylı incelemeler yaptıklarını ancak ölüm nedenine dair net bir kanıya varılamadığını duyurdu. Polis, adli tıp ön raporunda vücutta görünür bir yaralanmanın gözlemlenmediğini belirtti.

Olayla ilgili henüz bir tutuklanma olmazken, Kennedy'nin biyolojik annesi olduğunu iddia eden Christa Helm adalet istediğini söyledi.


6 yaşındaki kız çocuğunun cesedi, koruyucu ailesinin bahçesinden çıktı - 3

Rose Hill Polis Departmanı tarafından yapılan basın açıklamasında ''Halkın büyük bir çoğunluğu, bu korkunç olaya dair neden hala herhangi bir tutuklanma yapılmadığını anlayamıyor. Ancak çalışmayı en kusursuz şekilde yürüttüğümüzü bilmenizi isteriz. Bu çocuğa ne olduğunu hepinizden daha çok öğrenmek istiyoruz. Dedektifler, kolluk kuvvetleri, sosyal hizmet görevlileri, psikiyatristler ve daha birçok kişi Kennedy'nin hakkını aramak için yoğun bir şekilde çalışıyor'' ifadeleri kullanıldı.

2019 YILINDA EVLAT EDİNİLDİ

Christa Helm, Kennedy'nin velayetini 2018 yılında kaybettiğini ve Schroer ailesinin, 2019 yılında kızını evlat edindiklerini söyledi. Helm, ''Çocuğumun daha iyi bir hayatı olur sanıyordum. İşler nasıl bu kadar korkunç bir noktaya geldi, hiçbir fikrim yok'' dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER