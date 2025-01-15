6 yıl boyunca karbonhidrat yemedi: İşte vücudundaki 4 inanılmaz değişim
Instagram’da ‘steakandbuttergal’ adıyla videolar paylaşan Bella isimli sosyal medya fenomeni, son altı yıldır karbonhidrat tüketmediğini söyledi. Meyve ve sebzelere de mesafeli olduğunu belirten Bella, bu tartışmalı beslenme tarzı sayesinde zayıfladığını ve adet döngüsünün düzene girdiğini öne sürdü. Cilt sorunlarının azaldığını ve ruh sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten genç fenomen, ''Hormonlarımı bozmadan sağlıklı beslenmenin yolunu buldum'' dedi.
Bella'nın ezber bozan beslenme rutini, İngiltere’nin sağlık otoritesi NHS’nin önerdiği dengeli beslenme modeline ters düşüyor. NHS, sağlıklı bir diyetin et, karbonhidrat ve bol miktarda taze meyve ve sebze içermesi gerektiğini savunuyor.