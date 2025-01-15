6 yıl boyunca karbonhidrat yemedi: İşte vücudundaki 4 inanılmaz değişim

Instagram’da ‘steakandbuttergal’ adıyla videolar paylaşan Bella isimli sosyal medya fenomeni, son altı yıldır karbonhidrat tüketmediğini söyledi. Meyve ve sebzelere de mesafeli olduğunu belirten Bella, bu tartışmalı beslenme tarzı sayesinde zayıfladığını ve adet döngüsünün düzene girdiğini öne sürdü. Cilt sorunlarının azaldığını ve ruh sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten genç fenomen, ''Hormonlarımı bozmadan sağlıklı beslenmenin yolunu buldum'' dedi.

6 yıl boyunca karbonhidrat yemedi: İşte vücudundaki 4 inanılmaz değişim - 1

Bella'nın ezber bozan beslenme rutini, İngiltere’nin sağlık otoritesi NHS’nin önerdiği dengeli beslenme modeline ters düşüyor. NHS, sağlıklı bir diyetin et, karbonhidrat ve bol miktarda taze meyve ve sebze içermesi gerektiğini savunuyor.

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6 yıl boyunca karbonhidrat yemedi: İşte vücudundaki 4 inanılmaz değişim - 2

Özellikle sığır ve kuzu eti tüketimi, kalp hastalıkları ve kanser gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Bella ise et bazlı diyet sayesinde boyunun uzadığını ve vücudunun harika koktuğunu öne sürüyor.

6 yıl boyunca karbonhidrat yemedi: İşte vücudundaki 4 inanılmaz değişim - 3

Bir yıl boyunca her gün tereyağı yiyerek libidosunu artırdığını söyleyen Bella; et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların yer aldığı etçil diyetler sayesinde cildinin düzeldiğini de ifade ediyor.

6 yıl boyunca karbonhidrat yemedi: İşte vücudundaki 4 inanılmaz değişim - 4

Et ağırlıklı beslenme tarzı, son yıllarda tüm dünyada popülerlik kazandı. Joe Rogan ve Jordan Peterson gibi ünlü isimler de bu diyeti savunuyor, çünkü zihinsel ve fiziksel performansı artırdığına inanıyorlar.

6 yıl boyunca karbonhidrat yemedi: İşte vücudundaki 4 inanılmaz değişim - 5

Ancak bu diyetin popülerliği arttıkça, potansiyel tehlikeleri de gündeme geliyor. Harvard Üniversitesi’nin 200 bin kişiyi incelediği araştırmada, kırmızı et tüketimi fazla olan kişilerin, az tüketenlere göre tip 2 diyabet riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştı.

6 yıl boyunca karbonhidrat yemedi: İşte vücudundaki 4 inanılmaz değişim - 6

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir diğer araştırma ise günde 50 gram kırmızı et tüketen kişilerin kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 18 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, yalnızca etle beslenenlerde C vitamini ve lif eksikliğinden dolayı kalp hastalıkları, iskorbüt ve kanser gibi rahatsızlıklara yakalanma riskinin arttığı konusunda uyarıda bulunuyor. 

6 yıl boyunca karbonhidrat yemedi: İşte vücudundaki 4 inanılmaz değişim - 7

İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu, her yıl İngiltere’de yaklaşık 45 bin kanser vakasının, beslenmedeki lif eksikliğinden kaynaklandığını tahmin ediyor. Kırmızı et ve tereyağı gibi hayvansal ürünler, doymuş yağ açısından zengin olup uzun vadede kalp hastalığı ve felç riskini artırabiliyor.

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