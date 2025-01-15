6 yıl boyunca karbonhidrat yemedi: İşte vücudundaki 4 inanılmaz değişim

Oxford Üniversitesi’nin yaptığı bir diğer araştırma ise günde 50 gram kırmızı et tüketen kişilerin kalp hastalığına yakalanma riskinin yüzde 18 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, yalnızca etle beslenenlerde C vitamini ve lif eksikliğinden dolayı kalp hastalıkları, iskorbüt ve kanser gibi rahatsızlıklara yakalanma riskinin arttığı konusunda uyarıda bulunuyor.