6 yıl önce rap yapıyordu, bugün New York Belediye Başkanı seçildi | Zohran Mamdani kimdir?
05.11.2025 06:29
Haber Merkezi
New York'ta Belediye Başkanlığı seçimini solcu aday Zohran Mamdani kazandı. Peki, 6 yıl öncesine kadar kliplerde dans edip rap yapan bu kişi nasıl Amerikan siyasetinin en gözde isimlerinden biri haline geldi?
Zohran Mamdani, Uganda doğumlu Hint asıllı Müslüman bir Amerikalı. Henüz 34 yaşında olan Mamdani, ABD'de özellikle demokratların geleceği olarak görülüyor.
1991'de Uganda'da dünyaya gelen Mamdani'nin ABD serüveni 7 yaşındayken ailesiyle New York'a taşımasıyla başladı, eğitimini burada tamamladı. Filistin'e Adaleti Destekleyen Öğrenciler adlı bir topluluk kurdu.
Annesi Mira Nair, tanınmış bir Hint asıllı Amerikalı film yapımcısı; babası Mahmud Mamdani ise Hindistan doğumlu Ugandalı bir akademisyen. Anne ve babası da Harvard mezunu.
Suriyeli sanatçı Rama Duwaji ile evli olan Mamdani, siyasete atılmadan önce düşük gelirli ev sahipleri için konut danışmanlığı yaptı. 2017'de Amerika Demokratik Sosyalistleri'ne katılarak siyasete adım atmış oldu. 2020'de meclis üyesi seçildi.
Bazılarıysa onun siyasi arenada deneyimsizliğine işaret ederek "karizması büyük CV'si küçük" ifadesi kullanıyor. Genç ve deneyimsiz olmasına rağmen Mamdani neden seviliyor sorusu sıklikla Amerikan kamuoyunda dillendiriyor, tartışma programlarına konu oluyor.
Siyasi stratejistler Mamdani'nin yükselişini sosyal medyayı aktif kullanmasına, genç yaşı nedeniyle gençlerde karşılık bulmasına ve tabandan gelen örgütlenmesiyle kitleleri harekete geçirmesine bağlıyor.
Demokratların geleceği olarak görülen Mamdani, kendini demokrat sosyalist olarak tanımlıyor. Savunduğu değerlere bakıldığında da ABD Başkanı Trump'ın tam tersi olduğu görülüyor. Mamdani; eşitlikçi, Filistin destekçisi, ırkçılık karşıtı bir profil olarak öne çıkıyor. Kampanyasında "zenginleri vergilendirin" sloganını kullandı.
Zohran Mamdani'nin hikayesi müzik sahnesinden siyaset sahnesine uzanan sıra dışı hikayesi, yalnızca ABD'nin değil dünya kamuoyunun da ilgisini cezbediyor. Ancak Mamdani'nin bu yükselişi sürecek mi, yoksa çabuk parlayıp çabuk sönen Amerikan siyasetine eklenecek bir isim mi olacak onu şimdiden kestirmek güç.
KİRA ARTIŞLARINI DONDURACAK
Konut krizi, Mamdani'nin kampanyasının temel taşını oluşturuyor. Kirası sabitlenmiş 1 milyon daire için kira artışlarını dondurmayı, uygun fiyatlı konut sayısını artırmayı ve özel mülk sahiplerine yönelik denetimleri sıkılaştırmayı vaat ediyor.
Ayrıca, şehrin her idari bölgesinde belediyeye ait mağazalar açmayı, otobüsleri ücretsiz hâle getirmeyi, beş yaşın altındaki tüm çocuklar için okul öncesi eğitimi ücretsiz yapmayı ve asgari ücreti 16,50 dolardan 30 dolara çıkarmayı planlıyor.
Mamdani, yılda 1 milyon dolardan fazla kazananlardan yüzde 2'lik sabit vergi almayı ve kurumlar vergisini artırmayı hedefliyor.
VAATLERİNİN MALİYETİ 7 MİLYAR DOLAR
The New York Times'ın hesaplamalarına göre, Mamdani'nin vaatlerinin yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyar doları buluyor. Mamdani ise şirketlere ve varlıklı vatandaşlara yönelik vergi artışlarıyla şehir hazinesine yaklaşık 9 milyar dolar ek gelir sağlamayı öngörüyor. Mamdani'nin politikaları, özellikle iş dünyasından ve muhafazakâr çevrelerden tepki çekiyor.
Yatırımcı Bill Ackman, X hesabından yaptığı paylaşımlardan birinde, Mamdani'nin "işletme karşıtı politikalarının ve yüksek kurumlar vergisinin New York'taki istihdamı bitireceğini ve şirketlerin kaçmasına neden olacağını" belirtti. Bunun yanı sıra Mamdani'nin Filistin haklarını uzun süredir desteklemesi, İsrail lobisine yakın çevrelerde endişe yaratıyor.
BU SEÇİM TRUMP İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
New York belediye başkanlığı seçimi, ABD Başkanı Donald Trump için de büyük önem taşıyor. Şehir, Trump'ın bir iş insanı olarak kimliğinin önemli bir parçası.
Mamdani'nin önerdiği vergi artışları, Trump ailesinin ticari çıkarlarını doğrudan etkileyecek.
Trump, Mamdani'yi "yüzde 100 fanatik bir komünist" olarak nitelendiriyor. Mamdani'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu şehre gelmesi hâlinde tutuklama sözü vermesi, Trump ile ilişkilerini daha da gerginleştiriyor.
Öte yandan Trump, seçimlerden hemen önce Cuomo'ya oldukça ölçülü bir destek verdi ve "Dürüst olmak gerekirse Cuomo hayranı değilim ama kötü bir Demokrat ile bir komünist arasında seçim yapmak gerekirse her zaman kötü bir Demokrat'ı seçerim" dedi.