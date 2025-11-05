6 yıl önce rap yapıyordu, bugün New York Belediye Başkanı seçildi | Zohran Mamdani kimdir?

Bazılarıysa onun siyasi arenada deneyimsizliğine işaret ederek "karizması büyük CV'si küçük" ifadesi kullanıyor. Genç ve deneyimsiz olmasına rağmen Mamdani neden seviliyor sorusu sıklikla Amerikan kamuoyunda dillendiriyor, tartışma programlarına konu oluyor.

Siyasi stratejistler Mamdani'nin yükselişini sosyal medyayı aktif kullanmasına, genç yaşı nedeniyle gençlerde karşılık bulmasına ve tabandan gelen örgütlenmesiyle kitleleri harekete geçirmesine bağlıyor.

Demokratların geleceği olarak görülen Mamdani, kendini demokrat sosyalist olarak tanımlıyor. Savunduğu değerlere bakıldığında da ABD Başkanı Trump'ın tam tersi olduğu görülüyor. Mamdani; eşitlikçi, Filistin destekçisi, ırkçılık karşıtı bir profil olarak öne çıkıyor. Kampanyasında "zenginleri vergilendirin" sloganını kullandı.



Zohran Mamdani'nin hikayesi müzik sahnesinden siyaset sahnesine uzanan sıra dışı hikayesi, yalnızca ABD'nin değil dünya kamuoyunun da ilgisini cezbediyor. Ancak Mamdani'nin bu yükselişi sürecek mi, yoksa çabuk parlayıp çabuk sönen Amerikan siyasetine eklenecek bir isim mi olacak onu şimdiden kestirmek güç.