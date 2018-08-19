60. Chicago Hava ve Su Gösterisi başladı
Anadolu Ajansı
ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Hava ve Su Gösterisi başladı.
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1ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Hava ve Su Gösterisi başladı.
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Hava akrobasi timlerinin Michigan Gölü üzerinde yaptığı gösterileri binlerce kişi, Kuzey Caddesi Plajı'nda izledi.
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3ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Hava ve Su Gösterisi başladı. Etkinlik kapsamında Aerostars, AeroShell Aerobattic, Chicago İtfaiyesi, Chicago Deniz Polisi ile ABD Hava Kuvvetlerinden F-35 (fotoğrafta), Thunderbirds, P-51 Mustang ve A-10 Thunderbolt timleri şov yaptı.
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4Bazı televizyon kanallarının canlı yayımladığı gösteriler, yarın da devam edecek.
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