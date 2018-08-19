NTV

60. Chicago Hava ve Su Gösterisi başladı

Anadolu Ajansı

ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Hava ve Su Gösterisi başladı.

  • 1

    ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Hava ve Su Gösterisi başladı.
  • 2

    Hava akrobasi timlerinin Michigan Gölü üzerinde yaptığı gösterileri binlerce kişi, Kuzey Caddesi Plajı'nda izledi.

  • 3

    ABD'nin Chicago kentinde bu yıl 60'ıncısı düzenlenen Hava ve Su Gösterisi başladı. Etkinlik kapsamında Aerostars, AeroShell Aerobattic, Chicago İtfaiyesi, Chicago Deniz Polisi ile ABD Hava Kuvvetlerinden F-35 (fotoğrafta), Thunderbirds, P-51 Mustang ve A-10 Thunderbolt timleri şov yaptı.
  • 4

    Bazı televizyon kanallarının canlı yayımladığı gösteriler, yarın da devam edecek.

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin