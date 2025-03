60 gün boyunca sadece kırmızı et ve tuz yedi: 28 yaşındaki genç vücudunda olanlara inanamadı

Uzmanlar, kırmızı et ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketilmesinin olumsuz sağlık etkilerine dikkat çekiyor. Bunun yerine, Akdeniz diyeti gibi bitki bazlı beslenme şekillerinin sağlık için daha faydalı olduğunu belirtiyorlar. Akdeniz diyetinin kalp sağlığını koruduğu ve çeşitli hastalıkların riskini azalttığına dair yapılan çok sayıda araştırma bulunuyor. Bununla birlikte, kırmızı etin aşırı tüketilmesinin, kanser ve bilişsel gerileme riskini artırabileceği de uzmanlarca vurgulanan bir diğer önemli nokta.



Moscato’nun deneyimi, aşırı kırmızı et tüketiminin olumsuz etkilerini gözler önüne sererken, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi bir kez daha hatırlatmış oldu. Uzmanlar, kırmızı et tüketiminin haftada 12-18 ons ile sınırlandırılmasını öneriyor.