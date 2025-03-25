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60 gün boyunca sadece kırmızı et ve tuz yedi: 28 yaşındaki genç vücudunda olanlara inanamadı

28 yaşındaki YouTuber Jake Moscato, 60 gün boyunca yalnızca kırmızı etle beslenmeye karar verdi ve bu deneyiminin onu ‘süper kahraman’ gibi gösterip göstermeyeceğini veya vücudunu ‘mahvedip mahvetmeyeceğini’ görmek istedi. Moscato, 28 yaşındaki genç yalnızca sığır eti ve tuz tüketerek diyeti sürdürmeye başladı. Ancak sadece birkaç gün içinde, bunun düşündüğünden çok daha zor olduğunu fark etti.

60 gün boyunca sadece kırmızı et ve tuz yedi: 28 yaşındaki genç vücudunda olanlara inanamadı - 1

Dört gün sonra, Kaliforniya'da tatildeyken dışarıda yemek bulmakta zorlanan Moscato, öğle ve akşam yemeklerini arkadaşlarıyla dışarıda yemek zorunda kaldı. Diyetine sıkı sıkıya sadık kalamayan YouTuber, hızla mide rahatsızlıkları ve bağırsak sorunları yaşamaya başladı.

Bir hafta sonra, hızla diyetten saparak fast food, dondurma ve aşırı işlenmiş atıştırmalıklar tüketmeye başladı. “En kötü yanı dışarıdayken yemek seçeneğinizin olmamış olması,” diyen Moscato, yemek pişirme zorunluluğunun zorlayıcı olduğunu belirtti.


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60 gün boyunca sadece kırmızı et ve tuz yedi: 28 yaşındaki genç vücudunda olanlara inanamadı - 2

Moscato’nun sağlık durumu da giderek bozuldu. Göğüs ağrıları, kaygı ve mide rahatsızlıklarıyla birlikte hafif depresyona girdi. Bu şartların sürdürülemez olduğunu fark eden Moscato, diyetteki kısıtlamaları gevşetmeye karar verdi. Üçüncü haftadan itibaren bazı meyveleri öğünlerine eklemeye başladı.

Diyeti sürdürmeye devam eden Moscato, 60 günün sonunda ruh halinin, enerjisinin ve odaklanmasının ciddi şekilde iyileştiğini söyledi. Meydan okumayı tamamlayan YouTuber, vücudundaki değişimi görmek için kan testlerine de tabi tutuldu.


60 gün boyunca sadece kırmızı et ve tuz yedi: 28 yaşındaki genç vücudunda olanlara inanamadı - 3

Sonuçlar, vücut yağ oranının %16'dan %14,6'ya düştüğünü ve vücut ağırlığının ise 208 kilodan 202 kiloya indiğini gösterdi. Ayrıca, kas kütlesinde yaklaşık 6 kilogramlık bir artış yaşandığı görüldü. Ancak, test sonuçlarında bazı olumsuz değişiklikler de vardı. Kolesterol seviyeleri 157 mg’dan 169 mg’a, kötü kolesterol (LDL) seviyesi ise 67 mg’dan 92 mg’a yükseldi. Aynı zamanda iyi kolesterol (HDL) seviyesi de 81 mg’dan 69 mg’a düştü.


60 gün boyunca sadece kırmızı et ve tuz yedi: 28 yaşındaki genç vücudunda olanlara inanamadı - 4

Kolesterol ve LDL artışı, kalp hastalığı ve felç riskini artırabileceği için endişe verici bir durum olarak değerlendirildi. Bununla birlikte uzmanlar, Moscato’nun kalp hastalığı riski taşımadığını belirtti. Testosteron seviyesi ise 748 ng’dan 800 ng’a çıkarken, demir seviyesi de 88 mikrogramdan 176 mikrograma yükseldi.

Aşırı demir yüklenmesinin karaciğer, kalp ve pankreas gibi organlara zarar verebileceği konusunda uzmanlar uyardı. Ancak Moscato, diyetin sonunda meyve ve avokado tüketmeye ek olarak etobur diyete devam etmeyi planladığını ifade etti.


60 gün boyunca sadece kırmızı et ve tuz yedi: 28 yaşındaki genç vücudunda olanlara inanamadı - 5

Uzmanlar, kırmızı et ve işlenmiş gıdaların aşırı tüketilmesinin olumsuz sağlık etkilerine dikkat çekiyor. Bunun yerine, Akdeniz diyeti gibi bitki bazlı beslenme şekillerinin sağlık için daha faydalı olduğunu belirtiyorlar. Akdeniz diyetinin kalp sağlığını koruduğu ve çeşitli hastalıkların riskini azalttığına dair yapılan çok sayıda araştırma bulunuyor. Bununla birlikte, kırmızı etin aşırı tüketilmesinin, kanser ve bilişsel gerileme riskini artırabileceği de uzmanlarca vurgulanan bir diğer önemli nokta.

Moscato’nun deneyimi, aşırı kırmızı et tüketiminin olumsuz etkilerini gözler önüne sererken, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının önemi bir kez daha hatırlatmış oldu. Uzmanlar, kırmızı et tüketiminin haftada 12-18 ons ile sınırlandırılmasını öneriyor.

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