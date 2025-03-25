60 gün boyunca sadece kırmızı et ve tuz yedi: 28 yaşındaki genç vücudunda olanlara inanamadı
28 yaşındaki YouTuber Jake Moscato, 60 gün boyunca yalnızca kırmızı etle beslenmeye karar verdi ve bu deneyiminin onu ‘süper kahraman’ gibi gösterip göstermeyeceğini veya vücudunu ‘mahvedip mahvetmeyeceğini’ görmek istedi. Moscato, 28 yaşındaki genç yalnızca sığır eti ve tuz tüketerek diyeti sürdürmeye başladı. Ancak sadece birkaç gün içinde, bunun düşündüğünden çok daha zor olduğunu fark etti.
Dört gün sonra, Kaliforniya'da tatildeyken dışarıda yemek bulmakta zorlanan Moscato, öğle ve akşam yemeklerini arkadaşlarıyla dışarıda yemek zorunda kaldı. Diyetine sıkı sıkıya sadık kalamayan YouTuber, hızla mide rahatsızlıkları ve bağırsak sorunları yaşamaya başladı.
Bir hafta sonra, hızla diyetten saparak fast food, dondurma ve aşırı işlenmiş atıştırmalıklar tüketmeye başladı. “En kötü yanı dışarıdayken yemek seçeneğinizin olmamış olması,” diyen Moscato, yemek pişirme zorunluluğunun zorlayıcı olduğunu belirtti.