60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek

Kenya’da yaşayan kelebek koleksiyoncusu Steve Collin, doğa tutkusu ve yıllar süren çalışmalarıyla dünyanın en büyük kelebek koleksiyonlarından birine sahip. Tam 900 farklı türü barındıran koleksiyondaki kelebeklerin toplam sayısı 1.2 milyonu buluyor. Üstelik 3 milyon kelebek daha zarflarda sergilenmeyi bekliyor!

60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek - 1

Kenya’da yaşayan Steve Collins, kelebeklere olan tutkusuyla doğayı bir sanat eserine dönüştürdü; 900 farklı tür ve 1.2 milyon kelebekten oluşan koleksiyonu, hem büyüklüğü hem de çeşitliliğiyle hayranlık uyandırıyor.

DÜNYA HABERLERİ

60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek - 2

5 YAŞINDA BAŞLADI, DÜNYAYI KEŞFETTİ

Kelebeklere olan ilgisi 5 yaşında başlayan Collins, yıllar içinde koleksiyonunu hem büyüttü hem de çeşitlendirdi. Koleksiyonunda yalnızca Afrika’ya özgü türler değil, dünyanın dört bir yanından kelebekler bulunuyor.

60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek - 3

Collins’in açıklamalarına göre, koleksiyonunun yüzde 95’i Afrika'da doğal olarak bulunmayan türlerden oluşuyor. Ayrıca bilim dünyası için yeni keşfedilen kelebekler de bu koleksiyonun bir parçası.

60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek - 4

Afrika’daki en büyük kelebek koleksiyonu olduğunu söyleyen Collins , koleksiyonunda bilim için yeni olan türlerin de olduğunu ve biyoçeşitliliği korumak açısından  bunun büyük önem taşıdığını belirtti. 

60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek - 5

Koleksiyonun bulunduğu alan, bölgeye özgü yüzlerce ağaç ve çiçekle donatılmış durumda. Bu doğal ortam, kelebeklerin üremesi için ideal bir yaşam alanı sunuyor.

Collins, doğaya olan bu hassasiyetin koleksiyonun sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu vurguluyor.

60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek - 6

GELECEK NESİLLERE MİRAS 

Collins, yıllardır süregelen bu çalışmasının kendisinden sonra da devam etmesi için bir kurum veya kişilere koleksiyonunu emanet etmek istiyor.

Finansal destek sağlanmalısı gerektiğini belirten Collins  " Ben olmasam da koleksiyon yaşamalı ve biyoçeşitlilik korunmalı.” dedi: 

60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek - 7

BİLİM DÜNYASINA KATKI 

60 yılı aşkın süredir kelebekler üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Collins, bugüne kadar 8 kitabın yazılmasına da yardımcı oldu.

60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek - 8
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