60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek
Kenya’da yaşayan kelebek koleksiyoncusu Steve Collin, doğa tutkusu ve yıllar süren çalışmalarıyla dünyanın en büyük kelebek koleksiyonlarından birine sahip. Tam 900 farklı türü barındıran koleksiyondaki kelebeklerin toplam sayısı 1.2 milyonu buluyor. Üstelik 3 milyon kelebek daha zarflarda sergilenmeyi bekliyor!
Kenya’da yaşayan Steve Collins, kelebeklere olan tutkusuyla doğayı bir sanat eserine dönüştürdü; 900 farklı tür ve 1.2 milyon kelebekten oluşan koleksiyonu, hem büyüklüğü hem de çeşitliliğiyle hayranlık uyandırıyor.