60 yıllık koleksiyon: 900 farklı tür, 1.2 milyon kelebek

GELECEK NESİLLERE MİRAS

Collins, yıllardır süregelen bu çalışmasının kendisinden sonra da devam etmesi için bir kurum veya kişilere koleksiyonunu emanet etmek istiyor.

Finansal destek sağlanmalısı gerektiğini belirten Collins " Ben olmasam da koleksiyon yaşamalı ve biyoçeşitlilik korunmalı.” dedi: