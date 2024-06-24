600 yıl öncesine ait Kızılderili kabilesi gizemini koruyor: Neden terk edildi?
ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Cahokia yerleşim bölgesi yüzyüllar boyunca Kızılderililere ev sahipliği yaptı. 600 yıl önce Mississippi nehri vadisinden ayrılan kabilenin yerleşim bölgesini neden terk ettiği gizemini korurken yeni keşifler kabile hakkında ayrıntıları ortaya çıkardı.
ABD’nin Illinois eyaletinde bulunan Cahokia yerleşim bölgesinde, 20 bin kişiye ev sahipliği yapan Kızılderili şehri, 600 yıl önce Mississippi nehri vadisinden kayboldu.
Cahokia, 600 ila 1400 yılları arasında varlığını sürdürmüş ve o dönemde Kuzey Amerika'nın en büyük şehirlerinden biri olarak kabul edilmiştir.