600 yıl öncesine ait Kızılderili kabilesi gizemini koruyor: Neden terk edildi?

Daha önce ev inşa etmek için bölgede ağaçların kesildiği ve toprağın bozulması sebebiyle sele zemin hazırlanmış olabileceği ve kabilenin bu nedenle şehri terk ettiği düşünülmüştü.



Ancak ortaya çıkan incelemeler sonucu Cahokia’nın en parlak döneminin 1800’lerin ortaları olduğunu ve endüstriyel gelişmenin yaşandığı yıllara dek zeminin bozulmadan kaldığı keşfedildi. Bu da çevresel bir felaketin yaşanmadığını gösteriyordu.