61 yıllık Baas rejimini çöküşe götüren sürecin kronolojisi: 27 Kasım’dan bu yana neler oldu?

Esad rejimi karşıtı silahlı grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi ve Esad rejiminin çökmesinin ardından, Suriye devlet televizyonunda yayımlanan videoda bir grup muhalif, Esad'ın devrildiğini ve cezaevlerindeki tüm tutsakların serbest bırakıldığını duyurdu.

61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esad ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerinde Beşşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın heykelleri yıkıldı.