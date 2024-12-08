61 yıllık Baas rejimini çöküşe götüren sürecin kronolojisi: 27 Kasım’dan bu yana neler oldu?
Suriye’de rejim muhalifleri başkent Şam’a girdi. Esad rejimi devrildi. Devlet Başkanı Beşar Esad’ın uçakla Şam’dan ayrıldığı belirtiliyor. Ancak nereye gittiği bilinmiyor. Şam’da ise kutlama var. Peki bu güne nasıl gelindi? İşte 27 Kasım’da yeniden alevlenen çatışmaların ardından, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesine giden süreçte yaşananlar…
Suriye’nin güneyindeki Dera’da bir grup öğrencinin 15 Mart 2011’de okul duvarına “Ey doktor (Beşşar Esad) şimdi sıra sana geldi.” yazmasıyla başlayan iç savaş, 8 Aralık 2024 sabahı silahlı muhalif grupların başkent Şam’ı ele almasıyla yeni bir sürece girdi.
Suriye’de bu sabah 61 yıllık Baas rejimi çöktü.
Peki rejimi çöküşe götüren son 10 günde neler yaşandı?
Şam'da tarihi an: Rejimi devretmeye böyle gitti!