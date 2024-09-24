63 yaşındaki ünlü sunucu, yıllara meydan okuyan fiziğinin sırrını paylaştı! Çantasından eksik etmiyormuş

63 yaşındaki İngiliz sunucu ve yazar Carol Vorderman, yıllara meydan okuyan fiziğinin sırrını verdi.

63 yaşındaki ünlü sunucu, yıllara meydan okuyan fiziğinin sırrını paylaştı! Çantasından eksik etmiyormuş - 1

Bir süredir radyo programcılığı yapan Carol Vorderman, yalnızca meslek hayatıyla değil, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle de adından söz ettiriyor.

İngiliz yıldız, fit görüntüsünü aralıklı oruca borçlu olduğunu söyledi. Günde yalnızca 1 öğün ile beslendiğini söyleyen Vorderman, çantasında mutlaka meyve ve sebze gibi lif oranı yüksek besinler taşıdığının da altını çizdi.

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63 yaşındaki ünlü sunucu, yıllara meydan okuyan fiziğinin sırrını paylaştı! Çantasından eksik etmiyormuş - 2

Yakın zamanda küçük bir sakatlık atlattığı için spor salonuna gidemediğini söyleyen yıldız, aralıklı oruç yaparak kilo probleminin önüne geçtiğini anlattı.

Aralıklı oruç, 16 saat aç kalıp kalan 8 saatte yemek yenilmesini içeren 2 öğünden oluşan bir beslenme şeklidir. Ancak Vorderman, günde tek bir öğün yiyerek de idare edebildiğini söylüyor.

63 yaşındaki ünlü sunucu, yıllara meydan okuyan fiziğinin sırrını paylaştı! Çantasından eksik etmiyormuş - 3

Son dönemlerde kilo yönetimi konusunda birçok kişinin başvurduğu bir yöntem olan aralıklı oruç, ideal kiloya ulaştırmasının yanı sıra Tip 2 diyabete karşı koruyuculuğuyla da biliniyor.

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