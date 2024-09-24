63 yaşındaki ünlü sunucu, yıllara meydan okuyan fiziğinin sırrını paylaştı! Çantasından eksik etmiyormuş
63 yaşındaki İngiliz sunucu ve yazar Carol Vorderman, yıllara meydan okuyan fiziğinin sırrını verdi.
Bir süredir radyo programcılığı yapan Carol Vorderman, yalnızca meslek hayatıyla değil, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle de adından söz ettiriyor.
İngiliz yıldız, fit görüntüsünü aralıklı oruca borçlu olduğunu söyledi. Günde yalnızca 1 öğün ile beslendiğini söyleyen Vorderman, çantasında mutlaka meyve ve sebze gibi lif oranı yüksek besinler taşıdığının da altını çizdi.