66 milyon yıl önce dinozorları yok eden asteroidle bağlantılı ilk fosil bulundu

BELGESSELDE İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Bununla birlikte BBC, son üç yıl boyunca belgesel yapımcısı ve evrimsel biyolog David Attenborough ile bir proje için Tanis sitesinde çekim yaptı. Belgeselde yer alan örneklerin çoğu ilk kez gösterilecek. Asteroit çarptığı andan itibaren iyi korunmuş canlıların diğer örnekleri arasında ise bir balık,kaplumbağa, boynuzlu bir triceratops ile hala yumurtasının içinde bulunan bir pterosaur embriyosu yer alıyor.