67 yaşında sırt ağrısıyla hastaneye gitti, enfeksiyondan öldü: Hayatına mal olan hata
ABD'de yaşayan 67 yaşındaki Steve Schwarz, sırt ağrısı nedeniyle geçirdiği omurga ameliyatının ardından trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Schwarz, ameliyattan iki ay sonra ciltte kızarıklık ve şişlik şikâyetiyle hastaneye başvurdu ve kendisine metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) teşhisi konuldu.
Doktorlar, Schwarz’a güçlü bir antibiyotik reçete etti ve bu tedaviyi birkaç ay boyunca düzenli olarak alması gerektiğini belirtti.
Ancak Schwarz, bir bakım evine yatırıldıktan sonra doktoru tarafından antibiyotik tedavisi kesildi. Tedavinin yarıda kesilmesi sonucu enfeksiyonu hızla yayılan Schwarz, üç hafta sonra yeniden hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak 22 Haziran 2020'de hayatını kaybetti.