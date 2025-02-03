67 yaşında sırt ağrısıyla hastaneye gitti, enfeksiyondan öldü: Hayatına mal olan hata

ABD'de yaşayan 67 yaşındaki Steve Schwarz, sırt ağrısı nedeniyle geçirdiği omurga ameliyatının ardından trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Schwarz, ameliyattan iki ay sonra ciltte kızarıklık ve şişlik şikâyetiyle hastaneye başvurdu ve kendisine metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) teşhisi konuldu.

67 yaşında sırt ağrısıyla hastaneye gitti, enfeksiyondan öldü: Hayatına mal olan hata - 1

Doktorlar, Schwarz’a güçlü bir antibiyotik reçete etti ve bu tedaviyi birkaç ay boyunca düzenli olarak alması gerektiğini belirtti.

Ancak Schwarz, bir bakım evine yatırıldıktan sonra doktoru tarafından antibiyotik tedavisi kesildi. Tedavinin yarıda kesilmesi sonucu enfeksiyonu hızla yayılan Schwarz, üç hafta sonra yeniden hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak 22 Haziran 2020'de hayatını kaybetti.


DÜNYA HABERLERİ

67 yaşında sırt ağrısıyla hastaneye gitti, enfeksiyondan öldü: Hayatına mal olan hata - 2

Steve Schwarz’ın ailesi, tıbbi ihmal nedeniyle doktorlara dava açtı. Mahkeme sürecinde, Schwarz’ın ölümünün doğrudan antibiyotik eksikliğinden kaynaklandığı kesin olarak belirlenmemiş olsa da,hastanın ihtiyacı olan tedaviyi alamaması nedeniyle ailesine 1,65 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmedildi.


67 yaşında sırt ağrısıyla hastaneye gitti, enfeksiyondan öldü: Hayatına mal olan hata - 3

Schwarz’ın kızı Heather Barrett, babasının bakım evine ilk geldiğinde iyi durumda olduğunu ve kısa sürede evine döneceğini düşündüklerini söyledi. Ancak tedavinin kesilmesiyle birlikte Schwarz’ın durumu hızla kötüleşti. Iowa Üniversitesi Hastaneleri’nde görev yapan bulaşıcı hastalık uzmanları, enfeksiyonun ilerlemiş olmasına şaşırdıklarını belirtti.


67 yaşında sırt ağrısıyla hastaneye gitti, enfeksiyondan öldü: Hayatına mal olan hata - 4

Barrett, yaşananları "Babam uzun yolculuklara çıkardı ve emekliliğinin tadını çıkarmaya yeni başlamıştı. Onun sıradan bir enfeksiyondan hayatını kaybetmesi akıl almazdı. Ameliyattan sonra ihtiyacı olan bakımı aldığını düşünüyorduk, ancak gerçek çok farklıydı. Enfeksiyonun tedavi edilmediğini öğrendiğimizde artık çok geçti," sözleriyle anlattı.


67 yaşında sırt ağrısıyla hastaneye gitti, enfeksiyondan öldü: Hayatına mal olan hata - 5

MRSA NEDİR??

Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), birçok antibiyotiğe dirençli olan tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyondur. Hastanelerde sık görülen bu enfeksiyon, genellikle bağışıklık sistemi zayıf olan hastaları etkiler Tedavi edilmediğinde sepsis ve endokardit gibi hayati tehlike oluşturabilecek komplikasyonlara yol açabilir.


67 yaşında sırt ağrısıyla hastaneye gitti, enfeksiyondan öldü: Hayatına mal olan hata - 6

Omurga ameliyatı sonrası MRSA teşhisi konulan hastaların yaklaşık %80’inin uygun antibiyotik tedavisiyle iyileşebildiği belirtilirken, Steve Schwarz’ın yaşadığı trajedi, tıbbi ihmalin ne denli ölümcül sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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