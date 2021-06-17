7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü

ntv.com.tr - AFP 17.06.2021 - 17:26
Çin’de umut ve dayanıklılığın sembolü olarak görülen “Zhu Jianqiang” adlı domuz hayatını kaybetti. Hayvanın yaşadığı Sichuan Jianchuan Müzesi, Zhu Jianqiang'ın 14 yaşında öldüğünü açıkladı.
2008 yılında Sichuan'da meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından, Zhu Jiangqiang moloz altında kaldı ve bir torba kömür üzerinde yağmur suyu içerek hayatta kalmaya çalıştı.
Kurtarma ekipleri, bulduklarında domuzun çok zayıf olduğunu ve enkaz altından kaldığından dolayı ciddi bir travma geçirdiğini açıkladı.
Ardından, Zhu Jiangqiang’ın bakımı Sichuan Jianchuan Müzesi tarafından üstlendi ve turistlerin onu ziyaret etmesine izin verildi.
2011'de ise bilim insanları Zhu Jiangqiang’ı klonladı ve babalarına çarpıcı bir benzerlik gösteren altı domuz yavrusu elde etti. Hepsinin gözlerinin arasında aynı doğum lekesi oluştu.
Öte yandan, domuzun ölüm haberini alan vatandaşlar, sosyal medyada sitesi Weibo’da üzüntülerini dile getirdi. Kullanıcılar, "Güçlü İradeli Domuz öldü" hashtag'i ile 430 milyon kez etkileşime girdi.