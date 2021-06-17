7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü

2008 yılında Sichuan'da meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından, Zhu Jiangqiang moloz altında kaldı ve bir torba kömür üzerinde yağmur suyu içerek hayatta kalmaya çalıştı.

Kurtarma ekipleri, bulduklarında domuzun çok zayıf olduğunu ve enkaz altından kaldığından dolayı ciddi bir travma geçirdiğini açıkladı.

2011'de ise bilim insanları Zhu Jiangqiang’ı klonladı ve babalarına çarpıcı bir benzerlik gösteren altı domuz yavrusu elde etti. Hepsinin gözlerinin arasında aynı doğum lekesi oluştu.

Öte yandan, domuzun ölüm haberini alan vatandaşlar, sosyal medyada sitesi Weibo’da üzüntülerini dile getirdi. Kullanıcılar, "Güçlü İradeli Domuz öldü" hashtag'i ile 430 milyon kez etkileşime girdi.

Kullanıcılardan biri, "Yaşamın büyüklüğünü kendi gücünle yorumladığın için teşekkür ederiz” derken bir diğeri, “Gittiğin yerde mutlu ol, sen hayatın mucizesi ve gücün simgesisin" diye yazdı.