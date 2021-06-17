7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü

Çin’de 2008'de meydana gelen 7,9 şiddetindeki depremde 36 gün enkaz altında yağmur suyu içerek hayatta kaldığı için ünlenen domuz hayatını kaybetti. Hayvanın yaşadığı kuruluş, “Zhu Jianqiang” veya "Güçlü İradeli Domuz" olarak bilinen domuzun, yaşlılık ve yorgunluktan 14 yaşında öldüğünü duyurdu. Hayvan, kurtarıldığı esnada Çin halkı tarafından umut ve dayanıklılığın sembolü olarak görülmüştü. 2011’de klonlanan domuzun ölüm haberinin ardından, milyonlarca insan üzüntüsünü Çinli sosyal medya sitesi Weibo’da paylaştı.

ntv.com.tr - AFP 17.06.2021 - 17:26

7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 1

14 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Çin’de umut ve dayanıklılığın sembolü olarak görülen “Zhu Jianqiang” adlı domuz hayatını kaybetti. Hayvanın yaşadığı Sichuan Jianchuan Müzesi, Zhu Jianqiang'ın 14 yaşında öldüğünü açıkladı.

7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 2

YAĞMUR SUYU İÇEREK HAYATTA KALDI

2008 yılında Sichuan'da meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 90 bin kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından, Zhu Jiangqiang moloz altında kaldı ve bir torba kömür üzerinde yağmur suyu içerek hayatta kalmaya çalıştı.

7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 3

Kurtarma ekipleri, bulduklarında domuzun çok zayıf olduğunu ve enkaz altından kaldığından dolayı ciddi bir travma geçirdiğini açıkladı. 

7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 4

Ardından, Zhu Jiangqiang’ın bakımı Sichuan Jianchuan Müzesi tarafından üstlendi ​​ve turistlerin onu ziyaret etmesine izin verildi.  

7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 5

2011 YILINDA KLONLANDI

2011'de ise bilim insanları Zhu Jiangqiang’ı klonladı ve babalarına çarpıcı bir benzerlik gösteren altı domuz yavrusu elde etti. Hepsinin gözlerinin arasında aynı doğum lekesi oluştu.  

7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 6

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, domuzun ölüm haberini alan vatandaşlar, sosyal medyada sitesi Weibo’da üzüntülerini dile getirdi. Kullanıcılar,  "Güçlü İradeli Domuz öldü" hashtag'i ile 430 milyon kez etkileşime girdi.

7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 7
Kullanıcılardan biri, "Yaşamın büyüklüğünü kendi gücünle yorumladığın için teşekkür ederiz” derken bir diğeri, “Gittiğin yerde mutlu ol, sen hayatın mucizesi ve gücün simgesisin" diye yazdı.
7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 8
7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 9
7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 10
7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 11
7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 12
7,9 şiddetindeki depremde hayatta kalmıştı: Çin’de umudun sembolü olarak görülen domuz öldü - 13

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