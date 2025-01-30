7 değil, 6 kıta mı var? Çığır açan çalışma geleneksel 7 kıta teorisine meydan okuyor
Yeni bir çalışma geleneksel yedi kıta modeline meydan okuyor ve Kuzey Amerika ile Avrupa’nın tektonik plakalarının hala bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Bu çığır açan bulgular, Dünya’nın kıtalarına dair bilgilerimizin yeniden gözden geçirilmesi gerekebileceğini gösteriyor. Araştırma, Kuzey Amerika ve Avrupa’nın hâlâ bağlantılı olabileceğini öne sürerek, yerbilimi alanında yeni keşiflerin kapısını aralıyor.
Küçük yaştan itibaren Afrika, Antarktika, Asya, Okyanusya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika olmak üzere yedi kıtayı öğreniriz. Ancak, Gondwana Research dergisinde yayımlanan öncü bir çalışma, bu geleneksel görüşü sorguluyor.
University of Derby’den Dr. Jordan Phethean liderliğindeki araştırma, kıtaların geleneksel ayrımının düşündüğümüz kadar net olmadığını ortaya koyuyor. Çalışma, Atlantik Okyanusu ile ayrılmış olmalarına rağmen Kuzey Amerika ve Avrupa’nın jeolojik olarak hâlâ bağlantılı olabileceğini öne sürüyor.