7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler

İSRAİL'İN KATAR SALDIRISI

İsrail, Savaşın ikinci yılı sona ererken Ortadoğu'da hedef büyüttü. Direniş ekseninde yer almayan bir ülkeyi, ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden Katar'ı vurdu. Hedefte yine Hamas vardı.

9 Eylül günü Katar'ın başkenti Doha'dan saldırı haberi geldi.

Vurulan yer, Hamas'ın sürgündeki lider kadrosunun Doha'da ikamet ettiği müstakil evdi. Hamas'a bir gün önce yeni bir ateşkes önerisi sunulmuştu. Saldırı, Hamas'ın lider kadrosunun öneriyi görüşmek için toplandığı sırada yapıldı. Beşi Hamas üyesi, biri Katarlı güvenlik görevlisi altı kişi öldü.

Hamas'ın hayatta olan üst düzey isimleri saldırı sırasında vurulan evdeydi. Ancak ölenler arasında üst düzey kimse yoktu. Hamas, müzakere heyetinin başındaki Halil el Hayya'nın hayatta olduğunu açıkladı.