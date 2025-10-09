7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler

7 Ekim 2023'ten sonrası çatışma hattı genişledi. İsrail Gazze dışında da birçok ülkeyi hedef aldı. Peki 7 Ekim'den bu yana son 2 yıldır İsrail hangi ülkelere saldırdı? Kimleri hedef aldı? Savaş nereye doğru yayıldı? Bölgedeki çatışma ağını ve öldürülen isimleri derledik.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 1

İsrail, 7 Ekim saldırısının ardından Gazze'ye açtığı savaşta sadece Filistin topraklarını hedef almadı.

Biri hariç hepsi İran'ın direniş ekseninde yer alan ülkeleri de vurdu. İran'a, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e ve Katar'a saldırdı.

Saldırıların çoğunda hedef, Hamas'ın ya da Hamas'a destek veren örgütlerin liderleriydi.

Yahya Sinvar, Hasan Nasrallah ve İsmail Haniye, İsrail saldırılarında ölen isimler arasında en dikkat çekenleri oldu.

DÜNYA HABERLERİ

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 2

ÖLDÜRÜLEN İLK LİDER: SALİH ARURİ

İsrail, önce Hamas liderlerinin peşine düştü.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih Aruri, 2 Ocak 2024'te Lübnan'da öldürüldü.

Aruri'nin evinin bulunduğu, başkent Beyrut'un güneyindeki bina drone'la vuruldu.

57 yaşındaki Aruri, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın kurucularındandı.

Hamas’ın 7 Ekim saldırısından sonra Filistin toprakları dışında öldürülen ilk Hamas lideri oldu.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 3

HAMAS'IN ASKERİ KOMUTANI: MERVAN İSA

Hamas'ın askeri komutanlarından Mervan İsa, Gazze'de öldürüldü.

İsrail ordusu 10 Mart 2024 günü, Nuseyrat'ta, İsa'nın kullandığı yeraltı sığınağını vurdu.

İsrail, bir hafta sonra, saldırıda ölen beş kişiden birinin Mervan İsa olduğunu açıkladı.

Hamas, o dönem Kassam Tugayları'nın komutan yardımcısı olan İsa'nın öldüğünü bu yılın başında doğruladı.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 4

İKİNCİ BÜYÜK SALDIRI

İsrail'in Gazze dışınaki ikinci büyük saldırısı ilkinden üç ay sonra geldi. İsrail bu kez Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu. Hedefte ise İran vardı.

1 Nisan 2024'teki saldırıda İran'ın Şam Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki konsolosluk binası yerle bir oldu.

Aralarında Muhammed Rıza Zahidi'nin de bulunduğu İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanları öldürüldü.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 5

İRAN MİSİLLEME YAPTI

Tahran'ın misilleme saldırıdı 13 Nisan 2024 akşamı geldi. İran'dan İsrail’e 300’den fazla drone ve füze atıldı.

Çoğu, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Ürdün’ün desteğiyle havada imha edildi.

Birkaç füze İsrail’e düştü, maddi hasar meydana geldi.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 6

REİSİ'NİN HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

19 Mayıs 2024'te İran'dan bir kaza haberi geldi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, Azerbaycan sınırından dönerken düştü.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu helikopterdeki 9 kişiden kurtulan olmadı.

Reisi'nin ölümünde İsrail'in parmağı olabileceği ihtimali gündeme getirilse de soruşturmada kazanın sisten kaynaklandığı sonucuna varıldı.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 7

2000 YILINDAN BERİ HEDEFTEYDİ

13 Temmuz 2024'te İsrail, Han Yunus'un El Mevasi Mahallesi'ne saldırdı. Saldırıda 90 kişi öldü, 300 kişi yaralandı.

İsrail, 1 Ağustos'ta, Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Diyab İbrahim El Masri'nin de ölenler arasında olduğunu açıkladı.

Muhammed Deyf olarak bilinen El Masri, 2000'lerin başından itibaren İsrail'in hedefindeydi.

Hamas, Ocak'ta Deyf'in öldüğünü doğruladı.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 8

HİZBULLAH KOMUTANI HEDEF ALINDI

27 Temmuz 2024 günü İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nde bir futbol sahasına roket düştü. İsrail, çoğu çocuk 11 kişinin öldüğü saldırıdan Hizbullah’ı sorumlu tuttu.

30 Temmuz'da İsrail bir kez daha Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vurdu.

Hedefinde Hizbullah komutanı Fuad Şükür vardı. Şükür, Beyrut’un güneyindeki evinde öldürüldü.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 9

İKİ YILIN EN BÜYÜK SALDIRISI

Son iki yılın en çok ses getiren saldırısı, 31 Temmuz 2024 günü İran'ın başkenti Tahran'da meydana geldi.

Hamas lideri İsmail Haniye, Devrim Muhafızları'nın konukevinde, yatağının altına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldü.

61 yaşındaki Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı.

Rejimin kalesinde, her zaman kaldığı odada kalıyordu.

İsrail'in Devrim Muhafızları'nın kalesine kadar sızabildiğini gösteren suikast uzun süre tartışıldı.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 10

LÜBNAN'DAKİ ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISI

Eylül 2024'te İsrail bu kez Lübnan'ı hedefe koydu.
İsrail'in saldırıları, Hizbullah'a yönelik bir komplo ile başladı.

Hizbullah’ın kullandığı çağrı cihazlarının ve telsizlerin bataryasına, küçük ama güçlü plastik patlayıcı ve patlayıcı düzeneği gizlenmişti.

17 Eylül’de Beyrut’ta ve Hizbullah’ın kalesi kentlerde aynı anda binlerce çağrı cihazı, bir gün sonraysa telsizler patlatıldı.

İki günde toplam 39 kişi öldü. 3 bin 400’den fazla kişi yaralandı.

Cihazları, Mossad ajanlarının ürettiği, paravan şirketler üzerinden Hizbullah'a ulaştırıldığı ortaya çıktı.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 11

HİZBULLAH KOMUTANLARI HEDEF ALINDI

İki gün sonra İsrail Beyrut’ta Hizbullah komutanlarını vurdu.

Ölen 37 kişi arasında 16 Hizbullah üyesi vardı.
Hareketin liderlerinden İbrahim Akil ve Ahmed Vehbi de ölenler arasındaydı.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 12

NASRALLAH ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail, 27 Eylül 2024 günü yani çağrı cihazı saldırısından 10 gün sonra Hizbullah'ın Beyrut'taki karargahını vurdu. Karargah, onlarca sığınak delici bombayla yerle bir edildi.

İsrail, bir gün sonra, Hizbullah’ın 32 yıllık lideri Hasan Nasrallah’ın karargah saldırısında öldüğünü duyurdu. 

LÜBNAN'A KARA HAREKATI

30 Eylül'de Lübnan'a kara harekatı başlattı.

1 Ekim 2024'te İran, Haniye’nin Tahran’da, Nasrallah’ın Beyrut’ta öldürülmesine misilleme yaptı. Saldırı, aynı zamanda Lübnan’a kara harekatına yanıttı.

İran, İsrail’e 180’den fazla balistik füze attı.
İsrail, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını duyurdu.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 13

NASRALLAH'IN HALEFİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

3 Ekim’de İsrail, Nasrallah'ın halefini de öldürdü.
Hizbullah, Beyrut'un güneyinde yeni liderini seçmek için toplanmıştı.

Nasrallah'ın yerine geçmesi beklenen Haşim Safiyüddin’in İsrail saldırısında öldüğü açıklandı.
29 Ekim’de Hizbullah’ın yeni liderinin Naim Kasım olduğu ilan edildi.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 14

YAHYA SİNVAR REFAH'TA ÖLDÜRÜLDÜ

Haniye'nin ölümünden sonra Hamas'ın yeni lideri, İsrail'in hedefindeki isimlerin başında gelen Yahya Sinvar olmuştu.

7 Ekim saldırısının baş sorumlusu olduğu belirtilen Yahya Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde öldürüldü.

İsrail askerleri, saldırıdan sonra binaya girdiğinde ölen kişinin Sinvar’a benzediğini fark etti.

DNA, diş ve parmak izi analizi yapıldı. Bir gün sonra Sinvar’ın öldüğü ilan edildi.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 15

ESAD REJİMİ DÜŞTÜ

8 Aralık 2024'te bölgede İran'ın aleyhine önemli bir gelişme yaşandı.

Suriye'de İran'ın desteklediği Esad rejimi devrildi.
İran 4 binden fazla vekil gücü Suriye'den çekti.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 16

12 GÜN SAVAŞI

İran, hem İsrail'in hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefindeydi.

İsrail'in İran hamlesi 13 Haziran 2025'te geldi.
Başta başkent Tahran olmak üzere İsrail'in İran'a saldırıları 12 gün sürdü.

İran da 12 gün boyunca karşı saldırılarla kendini savundu.

Savaşa, 1967'deki Arap-İsrail Savaşı'na gönderme yapılarak "12 gün savaşı" adı verildi.

İran'a saldırı İsrail'le sınırlı kalmadı. ABD de 22 Haziran gecesi İran'ı vurdu.

İran'ın uranyum zenginleştirdiği üç nükleer tesis hayalet savaş uçakları ve füzelerle hedef alındı.

7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler - 17

İSRAİL'İN KATAR SALDIRISI

İsrail, Savaşın ikinci yılı sona ererken Ortadoğu'da hedef büyüttü. Direniş ekseninde yer almayan bir ülkeyi, ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiklerinden Katar'ı vurdu. Hedefte yine Hamas vardı.

9 Eylül günü Katar'ın başkenti Doha'dan saldırı haberi geldi.

Vurulan yer, Hamas'ın sürgündeki lider kadrosunun Doha'da ikamet ettiği müstakil evdi. Hamas'a bir gün önce yeni bir ateşkes önerisi sunulmuştu. Saldırı, Hamas'ın lider kadrosunun öneriyi görüşmek için toplandığı sırada yapıldı. Beşi Hamas üyesi, biri Katarlı güvenlik görevlisi altı kişi öldü.

Hamas'ın hayatta olan üst düzey isimleri saldırı sırasında vurulan evdeydi. Ancak ölenler arasında üst düzey kimse yoktu. Hamas, müzakere heyetinin başındaki Halil el Hayya'nın hayatta olduğunu açıkladı.

DAHA FAZLA GÖSTER