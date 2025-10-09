7 Ekim'den Ortadoğu savaşına doğru: Gazze'de öldürülen liderler
7 Ekim 2023'ten sonrası çatışma hattı genişledi. İsrail Gazze dışında da birçok ülkeyi hedef aldı. Peki 7 Ekim'den bu yana son 2 yıldır İsrail hangi ülkelere saldırdı? Kimleri hedef aldı? Savaş nereye doğru yayıldı? Bölgedeki çatışma ağını ve öldürülen isimleri derledik.
İsrail, 7 Ekim saldırısının ardından Gazze'ye açtığı savaşta sadece Filistin topraklarını hedef almadı.
Biri hariç hepsi İran'ın direniş ekseninde yer alan ülkeleri de vurdu. İran'a, Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e ve Katar'a saldırdı.
Saldırıların çoğunda hedef, Hamas'ın ya da Hamas'a destek veren örgütlerin liderleriydi.
Yahya Sinvar, Hasan Nasrallah ve İsmail Haniye, İsrail saldırılarında ölen isimler arasında en dikkat çekenleri oldu.